СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились

Роберт Паттинсон
и Сьюки Уотерхаус
, которые недавно стали родителями
, поженились. Как сообщает In Touch Weekly
, пара сыграла тайную свадьбу вскоре после рождения дочери.
«С тех пор как Роб встретил Сьюки, он медленно, но верно начал меняться. Логичным завершением этих изменений стало то, что у них всё стало серьёзно: они создали семью и проведут остаток своих дней вместе. Будет официальное заявление о свадьбе или нет, но Роб и Сьюки женатая пара»
, — рассказал инсайдер.
32-летняя актриса, модель и певица Сьюки Уотерхаус и 38-летний актёр Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения и только в конце 2022 года впервые вместе вышли в свет. В 2023 году стало известно о том, что пара ждёт ребёнка.
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