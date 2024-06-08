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СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились

8 июня
2024 год

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8 июня 2024
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус, которые недавно стали родителями, поженились. Как сообщает In Touch Weekly, пара сыграла тайную свадьбу вскоре после рождения дочери.

СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились

«С тех пор как Роб встретил Сьюки, он медленно, но верно начал меняться. Логичным завершением этих изменений стало то, что у них всё стало серьёзно: они создали семью и проведут остаток своих дней вместе. Будет официальное заявление о свадьбе или нет, но Роб и Сьюки женатая пара», — рассказал инсайдер.

32-летняя актриса, модель и певица Сьюки Уотерхаус и 38-летний актёр Роберт Паттинсон встречаются с 2018 года. Долгое время они скрывали свои отношения и только в конце 2022 года впервые вместе вышли в свет. В 2023 году стало известно о том, что пара ждёт ребёнка.
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№ 1
Матвей Брикун   8.06.2024 - 18:32
Вот и Бэтмена окольцевали. Подавайте нового, этот скоро превратится в женатого мужика с животиком. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились фотографии
СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились фотографии
СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились фотографии
СМИ: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус поженились фотографии
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