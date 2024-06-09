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Мария Порошина тайно вышла замуж

9 июня
2024 год

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9 июня 2024
Мария Порошина тайно вышла замуж в третий раз. Об этом рассказал её первый супруг Гоша Куценко в шоу «Ты не поверишь!»: по его словам, церемония бракосочетания прошла два месяца назад, однако имени избранника актрисы он не назвал.

Мария Порошина тайно вышла замуж

Предполагают, что Мария могла выйти замуж за Ярослава Бойко. Слухи об их романе появились в 2003 году после выхода сериала «Всегда говори всегда», в котором они сыграли влюблённых. Тогда Бойко был женат на хореографе и танцовщице Рамуне Ходоркайте, но в январе 2023 года пара развелась после более 23 лет брака. После второго брака с актёром Ильей Древновым Порошина предпочитает не афишировать личную жизнь.
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№ 2
Юля Наумова   9.06.2024 - 18:08
Счастье любит тишину. Мудрая женщина. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   9.06.2024 - 17:40
Куценко неправильно поступил, совсем не по-мужски. Зачем языком молоть. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Мария Порошина тайно вышла замуж фотографии
Мария Порошина тайно вышла замуж фотографии
Мария Порошина тайно вышла замуж фотографии
Мария Порошина тайно вышла замуж фотографии
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