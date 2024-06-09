Мария Порошина
тайно вышла замуж в третий раз. Об этом рассказал её первый супруг Гоша Куценко
в шоу «Ты не поверишь!»: по его словам, церемония бракосочетания прошла два месяца назад, однако имени избранника актрисы он не назвал.
Предполагают, что Мария могла выйти замуж за Ярослава Бойко
. Слухи об их романе появились в 2003 году после выхода сериала «Всегда говори всегда»
, в котором они сыграли влюблённых. Тогда Бойко был женат на хореографе и танцовщице Рамуне Ходоркайте
, но в январе 2023 года пара развелась после более 23 лет брака. После второго брака с актёром Ильей Древновым
Порошина предпочитает не афишировать личную жизнь.
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