«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой

Утром 30 мая родные Анастасии Заворотнюк
сообщили о кончине актрисы. Спустя неделю её дочь Анна
опубликовала в социальных сетях фотографии из семейного архива, на которых Анастасия запечатлена одна и в кругу близких.
«Моя любимая мамочка, рядом с тобою вся наша жизнь была озарена светом, радостью, солнцем, любовью. Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой. Ты самая красивая, самая талантливая, мудрая, добрая, весёлая, ты – самая лучшая мама на свете. Ты навсегда будешь занимать самое главное место в моём сердце. Веди меня своей рукой, через всю мою жизнь, я в свою очередь обещаю тебе быть счастливой и никогда не сдаваться»
, – подписала подборку Анна.
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