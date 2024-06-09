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«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой

9 июня
2024 год

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9 июня 2024
Утром 30 мая родные Анастасии Заворотнюк сообщили о кончине актрисы. Спустя неделю её дочь Анна опубликовала в социальных сетях фотографии из семейного архива, на которых Анастасия запечатлена одна и в кругу близких.

«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой

«Моя любимая мамочка, рядом с тобою вся наша жизнь была озарена светом, радостью, солнцем, любовью. Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой. Ты самая красивая, самая талантливая, мудрая, добрая, весёлая, ты – самая лучшая мама на свете. Ты навсегда будешь занимать самое главное место в моём сердце. Веди меня своей рукой, через всю мою жизнь, я в свою очередь обещаю тебе быть счастливой и никогда не сдаваться», – подписала подборку Анна.

«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой

«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой

«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой

«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой

«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой
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обсуждение >>
№ 2
Юля Наумова   9.06.2024 - 18:08
Какие красивые фотографии.... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   9.06.2024 - 17:53
Красивый коллаж получился, молодец дочурка! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой фотографии
«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой фотографии
«Ты всю жизнь будешь моей путеводной звездой»: Анна Заворотнюк опубликовала архивные фото с мамой фотографии
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