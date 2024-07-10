Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова

Интервью
Самый востребованный режиссер российского кино – о «Культурной комедии», зрительской любви и чистом жанре
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Режиссёра и драматурга приговорили к 6 годам колонии общего режима
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Последние несколько лет ведущий жаловался на боли
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И о предложении сыграть в «Мастере и Маргарите»
Рецензии на фильмы
Новая глава франшизы про постапокалиптическую Землю, которой правят разумные приматы
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Премьера фильма «Самая большая луна»
Новости кино
Ему было 77 лет
Лайфстайл
Пристальный взгляд из-за бугра
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