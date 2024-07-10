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Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова

10 июля
2024 год

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10 июля 2024
6 июля в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера приключенческого семейного мультфильма «Большое путешествие. Вокруг света». Картина рассказывает о невероятном приключении, в которое предстоит отправиться медведю Мик-Мику и его разношёрстной команде. Главных героев ждёт самая настоящая кругосветка. Среди гостей премьеры были Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко, Алёна Чехова, Прохор Чеховской, Евгения Соляных, Екатерина Олькина, Анастасия Бусыгина, Александр Гаврилин и другие.

Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова
фото: Наталья Бочкарёва

Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова
фото: Евгения Ахременко

Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова
фото: Алёна Чехова

Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова
фото: Прохор Чеховской

Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова
фото: Евгения Соляных

Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова
фото: Екатерина Олькина

Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова
фото: Анастасия Бусыгина

Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова
фото: Александр Гаврилин

В российский прокат мультфильм «Большое путешествие. Вокруг света» выходит 11 июля.

«Большое путешествие. Вокруг света». Трейлер №2
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Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова фотографии
Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова фотографии
Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова фотографии
Шустрая команда: Наталья Бочкарёва, Евгения Ахременко и Алёна Чехова фотографии
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