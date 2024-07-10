Бурак Озчивит возвращается в Россию

Гастроли по России главной современной звезды турецкого кинематографа начнутся в Сочи (24 сентября, КЗ «Фестивальный»), продолжатся в Петербурге (9 октября, БКЗ «Октябрьский») и завершатся в столице (10 октября, Live Арена). Аналогичные концерты с участием артиста с огромным успехом проходили в феврале этого года, после чего по многочисленным просьбам поклонниц актёр принял решение вновь посетить нашу страну.
На этот раз любителей турецкого кинематографа ждёт обновленная программа вечера: помимо того, что на концертах прозвучат неисполненные ранее мелодии, ведущим концерта выступит звезда российского телевидения Иван Чуйков.
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