Бурак Озчивит возвращается в Россию

анонс

В прошлом году актриса поступила на курс писательского мастерства

СМИ: Эмма Уотсон встречается с однокурсником из Оксфорда

10 июля

Это официально: Брэд Питт впервые вышел в свет с новой возлюбленной Инес де Рамон

Пара посетила чемпионат мира по автогонкам в Великобритании