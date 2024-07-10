Это официально: Брэд Питт впервые вышел в свет с новой возлюбленной Инес де Рамон

Брэд Питт
впервые официально вышел в свет вместе со своей возлюбленной Инес де Рамон
. Пара посетила чемпионат мира по автогонкам в классе «Формула-1» в Великобритании, который проходит на трассе «Сильверстоун» в Нортгемптоншире.
60-летний Брэд Питт и 35-летняя дизайнер ювелирных украшений Инес де Рамон, которая раньше была замужем за звездой сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли
, начали встречаться в конце 2022 года. Однако до этого момента официальных подтверждений их отношений не было.
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