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СМИ: Эмма Уотсон встречается с однокурсником из Оксфорда

10 июля
2024 год

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10 июля 2024
Эмма Уотсон встречается со своим однокурсником из Оксфорда Кираном Брауном. Об этом сообщает издание The Sun.

СМИ: Эмма Уотсон встречается с однокурсником из Оксфорда

Пару заметили вместе на прошлой неделе, а на днях они появились в кондитерской, и, по словам свидетелей, отлично проводили время. Журналистам издания удалось раскрыть личность возлюбленного актрисы: «Эмма изучает литературу, а его диссертация посвящена теории литературы, так что им есть о чём поговорить. Она выглядит такой влюблённой в Кирана», — утверждает источник.

«Они болтали в очереди, и атмосфера вокруг них была довольно приятной. Я не слышал, о чём они говорили, кроме того момента, когда она сделала заказ — эспрессо, торт и сок или что-то в этом роде. Она, похоже, не пыталась прятаться, она просто стояла с ним в очереди, как обычно», — утверждает посетитель кондитерской.

Осенью прошлого года актриса поступила в Оксфорд на курс писательского мастерства. Предполагается, что Эмма учится заочно в связи с её графиком, но посещает некоторые лекции.
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СМИ: Эмма Уотсон встречается с однокурсником из Оксфорда фотографии
СМИ: Эмма Уотсон встречается с однокурсником из Оксфорда фотографии
СМИ: Эмма Уотсон встречается с однокурсником из Оксфорда фотографии
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