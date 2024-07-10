СМИ: Эмма Уотсон встречается с однокурсником из Оксфорда

Эмма Уотсон
встречается со своим однокурсником из Оксфорда Кираном Брауном
. Об этом сообщает
издание The Sun.
Пару заметили вместе на прошлой неделе, а на днях они появились в кондитерской, и, по словам свидетелей, отлично проводили время. Журналистам издания удалось раскрыть личность возлюбленного актрисы: «Эмма изучает литературу, а его диссертация посвящена теории литературы, так что им есть о чём поговорить. Она выглядит такой влюблённой в Кирана»
, — утверждает источник.
«Они болтали в очереди, и атмосфера вокруг них была довольно приятной. Я не слышал, о чём они говорили, кроме того момента, когда она сделала заказ — эспрессо, торт и сок или что-то в этом роде. Она, похоже, не пыталась прятаться, она просто стояла с ним в очереди, как обычно»
, — утверждает посетитель кондитерской.
Осенью прошлого года актриса поступила
в Оксфорд на курс писательского мастерства. Предполагается, что Эмма учится заочно в связи с её графиком, но посещает некоторые лекции.
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