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Александра Даддарио впервые станет мамой

11 июля
2024 год

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11 июля 2024
38-летняя Александра Даддарио и её муж, 55-летний телепродюсер Эндрю Форм, ждут ребёнка. В беседе с журналом Vogue актриса рассказала, почему шесть месяцев скрывала беременность.

Александра Даддарио впервые станет мамой

Александра снялась в фотосессии и призналась, что долгое время никому не рассказывала о беременности, потому что не хотела торопить события. В прошлом она пережила выкидыш: «Это длинная и сложная история, поэтому я не хочу вдаваться в детали. Переживания и эмоциональные травмы такого рода очень тяжело объяснить кому-то, кто не пережил то же самое. Сейчас я по-настоящему могу прочувствовать всё то, что пережили другие женщины, столкнувшись с подобным, — раньше я не до конца понимала, через что им пришлось пройти. Это очень, очень больно», – рассказала актриса.

Александра Даддарио впервые станет мамой

Для Даддарио ребёнок станет первым, а у её мужа уже есть дети от предыдущего брака — двое сыновей от Джорданы Брюстер.
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