Бенджи Грегори погиб при загадочных обстоятельствах вместе со своей собакой

Бенджи Грегори
, известный по сериалу «Альф»
, погиб при загадочных обстоятельствах в возрасте 46 лет. Актёра нашли мёртвым в его машине на парковке. Вместе с ним в автомобиле находился его пёс, который тоже скончался. О смерти актёра сообщила его сестра Ребекка.
Ребекка рассказала, что трагедия произошла 13 июня в городе Пеория. Грегори был найден на парковке около банка Chase, а причиной смерти следствие предварительно называет тепловой удар. По словам Ребекки, актёр несколько лет страдал от депрессии, биполярного расстройства и расстройства сна, из-за которого он часто не спал по несколько дней подряд.
Близкие друзья и родственники актёра предполагают, что в день смерти Бенджи отправился в банк, но уснул в своей машине прямо на парковке. Учитывая сильную жару летом в Аризоне, где температура воздуха может достигать 41 градуса, они считают, что Грегори мог погибнуть от теплового удара. Та же участь, вероятно, постигла и собаку актёра.
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