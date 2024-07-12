Мария Ивакова тайно вышла замуж и теперь разводится

Три года назад Мария Ивакова рассталась
с Никитой Ефремовым
и, как оказалось, тайно вышла замуж. Однако на днях актриса сообщила, что разводится.
«Друзья, я многого не рассказывала в сети. Просто знаете, берегу материл для книги, которую обязательно напишу. Ибо материала у меня уже предостаточно. Но хочу поделиться с вами одной прекрасной новостью. И мне так хорошо от неё! Я сегодня подала на развод. Всё! Скоро мне должны прислать сертификат о разводе, и всё, я развелась… Многие из вас даже не знали, что я была замужем. Я рассказывала об этом только очень узкому кругу друзей. Но теперь вы знаете об этом. И спустя более двух лет я развелась»
, — рассказала Ивакова в социальных сетях. Ранее Мария была замужем за бизнесменом Эрнестом Рудяком. Брак просуществовал недолго – около года. Причиной расставания супруги назвали занятость.
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