Сына Николаса Кейджа арестовали за нападение на собственную мать

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Рецензии на фильмы «Планета обезьян: Новое царство»: Шимпанзе думают о Римской империи Новая глава франшизы про постапокалиптическую Землю, которой правят разумные приматы

Лайфстайл Это официально: Брэд Питт впервые вышел в свет с новой возлюбленной Инес де Рамон Пара посетила чемпионат мира по автогонкам в Великобритании

Новости кино Милош Бикович и Глеб Калюжный разгадывают головоломку в детективном трейлере к фильму «Красный шелк» В прокат картина выйдет 20 февраля 2025 года

Лайфстайл СМИ: Эмма Уотсон встречается с однокурсником из Оксфорда В прошлом году актриса поступила на курс писательского мастерства

Интервью Владимир Котт: «Смех и слезы – это и есть наша эмоциональная российская скрепа» Самый востребованный режиссер российского кино – о «Культурной комедии», зрительской любви и чистом жанре