Сына Николаса Кейджа арестовали за нападение на собственную мать

Сына Николаса Кейджа
, Уэстона Кейджа
, арестовали по обвинению в нападении с оружием на собственную мать. Об этом сообщает
The Sun.
Уэстона арестовали в Лос-Анджелесе 10 июля, но под стражей он пробыл недолго – в тот же день его освободили под залог в 150 тысяч долларов, которые внёс его отец Николас Кейдж. Несколько недель назад мать Уэстона Кристину Фултон
заметили с синяками и ссадинами: «Семья знала, что это произойдёт, но это всё равно стало для них огромным шоком»
, — сообщил источник, близкий к семье. Как отмечают СМИ, у Уэстона есть проблемы с психическим здоровьем.
Кристина Фултон ранее опубликовала заявление, в котором описала апрельский случай психологического кризиса у её сына: «Мы с Уэстоном не ссорились до этого инцидента. В воскресенье, 28 апреля, ко мне обратились за помощью несколько лучших друзей Уэстона, потому что у него был кризис, связанный с психическим состоянием. Когда я приехала, меня встретил мой сын, который явно находился в состоянии психического расстройства. Я делаю всё возможное, чтобы обеспечить ему дальнейшую поддержку, в которой он нуждается»
.
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