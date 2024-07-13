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Сына Николаса Кейджа арестовали за нападение на собственную мать

13 июля
2024 год

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13 июля 2024
Сына Николаса Кейджа, Уэстона Кейджа, арестовали по обвинению в нападении с оружием на собственную мать. Об этом сообщает The Sun.

Сына Николаса Кейджа арестовали за нападение на собственную мать

Уэстона арестовали в Лос-Анджелесе 10 июля, но под стражей он пробыл недолго – в тот же день его освободили под залог в 150 тысяч долларов, которые внёс его отец Николас Кейдж. Несколько недель назад мать Уэстона Кристину Фултон заметили с синяками и ссадинами: «Семья знала, что это произойдёт, но это всё равно стало для них огромным шоком», — сообщил источник, близкий к семье. Как отмечают СМИ, у Уэстона есть проблемы с психическим здоровьем.

Кристина Фултон ранее опубликовала заявление, в котором описала апрельский случай психологического кризиса у её сына: «Мы с Уэстоном не ссорились до этого инцидента. В воскресенье, 28 апреля, ко мне обратились за помощью несколько лучших друзей Уэстона, потому что у него был кризис, связанный с психическим состоянием. Когда я приехала, меня встретил мой сын, который явно находился в состоянии психического расстройства. Я делаю всё возможное, чтобы обеспечить ему дальнейшую поддержку, в которой он нуждается».
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Сына Николаса Кейджа арестовали за нападение на собственную мать фотографии
Сына Николаса Кейджа арестовали за нападение на собственную мать фотографии
Сына Николаса Кейджа арестовали за нападение на собственную мать фотографии
Сына Николаса Кейджа арестовали за нападение на собственную мать фотографии
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