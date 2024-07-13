Авторов фильма «Мой любимый чемпион» заподозрили в жестоком обращении с лошадью

Создателей фильма «Мой любимый чемпион» и Федерацию конного спорта России заподозрили в жестоком обращении с лошадью на площадке. На данный момент петиция о запрете показа картины набрала больше 6 тысяч подписей, а её рейтинг на «Кинопоиске» опустился до 1,5.
фото: Кадр из фильма «Мой любимый чемпион»
Внимание на кадры со съемок обратила внимание предпринимательница и глава благотворительного фонда для лошадей Lirs Help Елена Овсиенко. На видео лошадь с наездницей на спине бежит к препятствию, пытается его перепрыгнуть, но падает шеей вперёд. В момент падения около калитки, из которой вышло животное, на песок вперёд так же падают трое участников съёмочной группы, которые, вероятно, тянули животное назад за ноги: «Позволить так издеваться над лошадью на всю страну в мире, где уже существует ИИ, и каскадёры, по сути, вообще уже не нужны, эти люди не просто не борются с жестоким обращением и защищают права лошадей, эти люди спонсируют издевательства над лошадьми», — уверена Овсиенко.
Спортсменка и зоозащитница Эвелина Василюк, которая запустила петицию с требованием запретить показ фильма, считает, что падение лошади небезопасно для её здоровья: «Падение выглядит серьёзно и крайне травмоопасно. Видно, что ноги лошади связали верёвкой, из‑за которой конь не смог оттолкнуться от земли, потому что двое мужчин на заднем фоне натянули верёвку во время отталкивания, а потом упали на землю, оттого что конь стал падать и просто пересилил их. Такое отношение к животным недопустимо», — считает Василюк.
фото: Телеграм-канал Shot
Режиссёр картины Александр Данилов в беседе с Shot назвал коня каскадёрским и подчеркнул, что безопасность актёров и лошадей была в приоритете у съёмочной группы. По его словам, трюк на видео выполнила команда каскадеров-профессионалов, в том числе специально подготовленный каскадёрский конь. Постановщик добавил, что для сцены специально изготовили мягкие брёвна-препятствия. Данилов заявил, что питомец не хромает, чувствует себя хорошо и снялся ещё в ряде проектов, съёмочная команда уважает «конный мир и их чувства».
В ФКСР также заметили, что для выполнения трюка «было привлечено подготовленное животное, регулярно проходящее специальный тренинг», а сцену сняли с участием и под контролем профессиональных каскадеров и тренеров.
Совсем другое мнение выразил президент Гильдии каскадёров России Александр Иншаков в разговоре с «Москвой 24». Он уверен, что авторы картины непрофессионально подошли к своим обязанностям, а подобные трюки были запрещены после появления Ассоциации каскадёров: «Мы заставили наших ребят учить лошадей делать завал. Причём она падала сама, ей не надо было помогать. По договоренности со всадником лошадь по команде падала в нужном направлении без последствий и для себя, и для всадника. А то, что вы видели, — это смертельно опасная история, такие вещи надо пресекать», — подчеркнул эксперт.
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