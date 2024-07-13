Никита Джигурда рассказал, почему родители спрятали его в психиатрической больнице

Никита Джигурда
стал гостем нового выпуска
шоу Валерии Гай Германики
«Лера в Большом городе», где объяснил, почему оказался в 20-летнем возрасте в психиатрической больнице с диагнозом “мания величия”.
По словам артиста, который считает, что он Бог и в нём есть Христос (sic!), идея поместить его в психиатрическую больницу принадлежала родителям, которые опасались, что за него возьмётся карательная психиатрия КГБ. Никита связывает эти опасения со своим эпатажным поведением. Артист выходил к памятнику Ленина и “орал песни Высоцкого и Галича”, был возмутителем спокойствия и частым гостем отделений милиции. А ещё был знаком с диссидентами.
«Меня отмазывали от кгбшной дурки, поскольку я общался с людьми из диссиденсткого круга, и родители, работая в секретном институте, боялись, что меня заберут после моих выходок, заберут и спрячут на месяц-два в кгбшную дурку. И они решили сделать это тоньше. И решили, что им самим нужно вызвать карету и в гражданскую психушку меня поместить»
.
В больнице Никите ежедневно кололи лекарства: «Семь уколов в день я получал…Я вдруг проснулся, язык не ворочается, сухо во рту, 20 коек, а потом я увидел, что и под кроватями лежат люди — тогда ремонт в дурке делали.
Родители с третьего дня моего прибывания там начали писать. чтобы меня вернуть. И две недели им понадобилось…Если бы я побег не совершил, меня бы выпустили»
.
Несмотря на то, что Джигурда понимал, зачем и почему он находится в психиатрической больнице, он совершил побег на четвертый день. «Я два дня побыл там и понял, что это (мне тогда казалось) что это ад. Ты себе не принадлежишь. Меня предупредили: что бы с вами не делали, терпите. Этим вы докажете, что вы нормальный».
обсуждение >>