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Никита Джигурда рассказал, почему родители спрятали его в психиатрической больнице

13 июля
2024 год

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13 июля 2024
Никита Джигурда стал гостем нового выпуска шоу Валерии Гай Германики «Лера в Большом городе», где объяснил, почему оказался в 20-летнем возрасте в психиатрической больнице с диагнозом “мания величия”.

Никита Джигурда рассказал, почему родители спрятали его в психиатрической больнице

По словам артиста, который считает, что он Бог и в нём есть Христос (sic!), идея поместить его в психиатрическую больницу принадлежала родителям, которые опасались, что за него возьмётся карательная психиатрия КГБ. Никита связывает эти опасения со своим эпатажным поведением. Артист выходил к памятнику Ленина и “орал песни Высоцкого и Галича”, был возмутителем спокойствия и частым гостем отделений милиции. А ещё был знаком с диссидентами.

«Меня отмазывали от кгбшной дурки, поскольку я общался с людьми из диссиденсткого круга, и родители, работая в секретном институте, боялись, что меня заберут после моих выходок, заберут и спрячут на месяц-два в кгбшную дурку. И они решили сделать это тоньше. И решили, что им самим нужно вызвать карету и в гражданскую психушку меня поместить».

Никита Джигурда рассказал, почему родители спрятали его в психиатрической больнице

В больнице Никите ежедневно кололи лекарства: «Семь уколов в день я получал…Я вдруг проснулся, язык не ворочается, сухо во рту, 20 коек, а потом я увидел, что и под кроватями лежат люди — тогда ремонт в дурке делали.
Родители с третьего дня моего прибывания там начали писать. чтобы меня вернуть. И две недели им понадобилось…Если бы я побег не совершил, меня бы выпустили».

Несмотря на то, что Джигурда понимал, зачем и почему он находится в психиатрической больнице, он совершил побег на четвертый день. «Я два дня побыл там и понял, что это (мне тогда казалось) что это ад. Ты себе не принадлежишь. Меня предупредили: что бы с вами не делали, терпите. Этим вы докажете, что вы нормальный».
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№ 2
Вилли Разумовский   13.07.2024 - 18:22
Лето, новостей в отрасли с гулькин клювик, поэтому и джигурдец с детскими травмами заходит. Мелким бесом, бараньим катышком) Так и живет. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   13.07.2024 - 17:15
история показала, надо было лечить дальше, продержать годик-другой. если не лжет конечно. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Валерия Гай ГерманикаНикита Джигурда

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Никита Джигурда рассказал, почему родители спрятали его в психиатрической больнице фотографии
Никита Джигурда рассказал, почему родители спрятали его в психиатрической больнице фотографии
Никита Джигурда рассказал, почему родители спрятали его в психиатрической больнице фотографии
Никита Джигурда рассказал, почему родители спрятали его в психиатрической больнице фотографии
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