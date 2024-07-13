Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Суд снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве и закрыл дело

13 июля
2024 год

Лайфстайл >>
13 июля 2024
Спустя 2,5 года после трагического инцидента, произошедшего на съёмочной площадке фильма «Ржавчина», суд прекратил уголовное дело против Алека Болдуина. Актёра обвиняли в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс: во время репетиции одной из сцен актёр выстрелил из реквизитного револьвера, который оказался заряжен боевыми патронами. От выстрела скончалась оператор Галина Хатчинс, а режиссёр Джоэл Соуса получил ранение.

Суд снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве и закрыл дело

Позднее выяснилось, что ответственная за огнестрельный реквизит Ханна Гутьеррес-Рид случайно перепутала холостые пули с боевыми патронами. Ханну приговорили в 18 месяцам тюремного заключения. Сторона обвинения также настаивала на виновности Болдуина, заявляя, что актёр нарушил правила безопасности при обращении с огнестрельным оружием на съёмочной площадке. Линия защиты строилась на том, что ответственность за проверку реквизита лежит не на актёре, а на реквизиторах. Сам же актёр, по словам адвокатов, даже не знал, что оружие настоящее.

Суд снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве и закрыл дело
фото: Алек с женой Хиларией

Также адвокаты Болдуина обвинили прокуроров в сокрытии доказательств. В итоге судья постановила снять обвинения с актёра в связи с тем, что улики в пользу актёра были умышленно скрыты. После оглашения решения о прекращении уголовного дела (решение больше не может быть обжаловано) Болдуин не смог сдержать слёз.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Тульский парень   13.07.2024 - 17:17
речи не могло быть о причастности актера к убийству. не понятны телодвижения с заседанием, открытым делом и т.п. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Алек Болдуин случайно убил оператора и ранил режиссёра во время съёмок
Поиск по меткам
суд
персоны
Алек БолдуинГалина Хатчинс

фотографии >>
Суд снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве и закрыл дело фотографии
Суд снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве и закрыл дело фотографии
Суд снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве и закрыл дело фотографии
Суд снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве и закрыл дело фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Любовь Стриженова
11 июля ушла из жизни актриса Любовь Стриженова.
Шелли Дюваль
11 июля ушла из жизни актриса Шелли Дюваль.
Юрий Шелепин
10 июля ушёл из жизни актёр Юрий Шелепин.
Сергей Ерофеев
10 июля ушёл из жизни актёр Сергей Ерофеев.

День рождения >>

Мария Виноградова
Борис Клюев
Наталия Курдюбова
Нино Нинидзе
Борис Новиков
Михаил Пуговкин
Анна Снаткина
Вадим Утенков
Алла Фомичева
Мурилу Бенисиу
Каролина Грушка
Мишель Константен
Пио Мармаи
Жак Перрен
Эшли Скотт
Харрисон Форд
все родившиеся 13 июля >>

Афиша кино >>

Что-то не так с Кевином
драма, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2011
Не одна дома
комедия, семейное кино
Россия, 2024
Культурная комедия
комедия
Россия, 2024
На гребне волны. Возвращение
криминальный фильм, триллер
Австралия, 2023
Ночной замес
боевик, молодежный фильм, фильм ужасов
Канада, 2023
Папуля
драма
США, 2023
Астрал. Ночной кошмар
мистика, фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2024
Второй акт
комедия
Франция, 2024
Максин XXX
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Наводнение
боевик, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Большое путешествие. Вокруг света
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен