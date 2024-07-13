Суд снял с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве и закрыл дело

Спустя 2,5 года после трагического инцидента, произошедшего на съёмочной площадке фильма «Ржавчина», суд прекратил уголовное дело против Алека Болдуина. Актёра обвиняли в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс: во время репетиции одной из сцен актёр выстрелил из реквизитного револьвера, который оказался заряжен боевыми патронами. От выстрела скончалась оператор Галина Хатчинс, а режиссёр Джоэл Соуса получил ранение.
Позднее выяснилось, что ответственная за огнестрельный реквизит Ханна Гутьеррес-Рид случайно перепутала холостые пули с боевыми патронами. Ханну приговорили в 18 месяцам тюремного заключения. Сторона обвинения также настаивала на виновности Болдуина, заявляя, что актёр нарушил правила безопасности при обращении с огнестрельным оружием на съёмочной площадке. Линия защиты строилась на том, что ответственность за проверку реквизита лежит не на актёре, а на реквизиторах. Сам же актёр, по словам адвокатов, даже не знал, что оружие настоящее.
фото: Алек с женой Хиларией
Также адвокаты Болдуина обвинили прокуроров в сокрытии доказательств. В итоге судья постановила снять обвинения с актёра в связи с тем, что улики в пользу актёра были умышленно скрыты. После оглашения решения о прекращении уголовного дела (решение больше не может быть обжаловано) Болдуин не смог сдержать слёз.
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