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«Есть в этом что-то стыдное»: Пётр Скворцов о своей обидчивости и способах управления гневом

14 июля
2024 год

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14 июля 2024
Актёр Пётр Скворцов, сыгравший одну из ведущих ролей в сериале «Калимба», дал интервью журналу «Собака», в котором обсудил запрет на негативные эмоции и рассказал о способах управления гневом.

«Есть в этом что-то стыдное»: Пётр Скворцов о своей обидчивости и способах управления гневом

Герои сериала Калимба — участники психологического эксперимента, в котором жертв и их обидчиков заперли в полуподвальном помещении с целью примирения. Для Петра, который играет роль “обидчика”, самой важной темой сериала стала тема мести. «Же­лание мстить мне кажется нездоровым. «Калимба» — история про то, как в чело­веке, которому причинили зло и нанесли обиду, возникает гнев. Как это чувство об­работать и найти эмоциям выход. Нас же с детства учат: злиться — плохо, гнев нужно задушить. А душить его опасно, если делать это постоянно, однажды он вырвется наружу — и будет очень страш­но. Это сериал о том, как работать со сво­им гневом».

«Есть в этом что-то стыдное»: Пётр Скворцов о своей обидчивости и способах управления гневом
фото: Актёры сериала "Калимба": Пётр Скворцов, Константин Плотников и Сергей Горошко

Сам Пётр выплёскивает свой гнев посредством музыки: «Мы с моим другом, художником Егором Федоричевым, играем в группе «Порок гостеприимства» нойз-рок — очень под­ходящий жанр для выплескивания эмо­ций, зарождающихся на чёрной стороне души. Мы оба настроены пацифистски, не любим насилие, наши разговоры всег­да очень мирные… Но во время концертов из нас вы­лезает нечто странное: просматриваю за­писи и вижу что‑то дьявольское в наших глазах. Значит, это всё‑таки в нас си­дит, и если бы не музыка, возникало бы в быту. Мы бы практиковали домашнее насилие или избивали кого‑нибудь на ули­це».

Актёр признался, что очень обидчив и стыдится этой черты: «Если гнев могу выпустить, то обида залеживается. Мне сложно сооб­щить человеку о ней, и я терплю. Хотя это неправильно, и я работаю над тем, что­бы говорить обо всём прямо. Для меня есть в этом что‑то стыдное: ты будто рас­писываешься в собственной уязвимости. А хочется‑то представать перед людьми всемогущим и несокрушимым».

«Есть в этом что-то стыдное»: Пётр Скворцов о своей обидчивости и способах управления гневом
фото: Пётр Скворцов

Стыд за собственные эмоции, по мнению Петра, зародился благодаря народным мудростям и негласному запрету на проявление недовольства: «Говорят, что на обиженных воду возят. У меня в школе вообще ходила при­сказка, что обиженных три года в рот ***. У нас всё построено на том, чтоб про­являть эмоции неправильно. Если выскажешь недовольство, нарушишь общий настрой. А ещё всё время апеллиру­ют к старшему поколению — мол, дед терпел, голодал, а ты сидишь в полном довольстве и ноешь. И сразу становит­ся стыдно! Но если подумать: почему дед является прегра­дой для того, чтобы сообщить о чувствах? Я, кстати, не был знаком ни с одним из моих дедушек, а они так влияют на мою жизнь».
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«Есть в этом что-то стыдное»: Пётр Скворцов о своей обидчивости и способах управления гневом фотографии
«Есть в этом что-то стыдное»: Пётр Скворцов о своей обидчивости и способах управления гневом фотографии
«Есть в этом что-то стыдное»: Пётр Скворцов о своей обидчивости и способах управления гневом фотографии
«Есть в этом что-то стыдное»: Пётр Скворцов о своей обидчивости и способах управления гневом фотографии
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