«Есть в этом что-то стыдное»: Пётр Скворцов о своей обидчивости и способах управления гневом

Актёр Пётр Скворцов, сыгравший одну из ведущих ролей в сериале «Калимба», дал интервью журналу «Собака», в котором обсудил запрет на негативные эмоции и рассказал о способах управления гневом.
Герои сериала Калимба — участники психологического эксперимента, в котором жертв и их обидчиков заперли в полуподвальном помещении с целью примирения. Для Петра, который играет роль “обидчика”, самой важной темой сериала стала тема мести. «Желание мстить мне кажется нездоровым. «Калимба» — история про то, как в человеке, которому причинили зло и нанесли обиду, возникает гнев. Как это чувство обработать и найти эмоциям выход. Нас же с детства учат: злиться — плохо, гнев нужно задушить. А душить его опасно, если делать это постоянно, однажды он вырвется наружу — и будет очень страшно. Это сериал о том, как работать со своим гневом».
фото: Актёры сериала "Калимба": Пётр Скворцов, Константин Плотников и Сергей Горошко
Сам Пётр выплёскивает свой гнев посредством музыки: «Мы с моим другом, художником Егором Федоричевым, играем в группе «Порок гостеприимства» нойз-рок — очень подходящий жанр для выплескивания эмоций, зарождающихся на чёрной стороне души. Мы оба настроены пацифистски, не любим насилие, наши разговоры всегда очень мирные… Но во время концертов из нас вылезает нечто странное: просматриваю записи и вижу что‑то дьявольское в наших глазах. Значит, это всё‑таки в нас сидит, и если бы не музыка, возникало бы в быту. Мы бы практиковали домашнее насилие или избивали кого‑нибудь на улице».
Актёр признался, что очень обидчив и стыдится этой черты: «Если гнев могу выпустить, то обида залеживается. Мне сложно сообщить человеку о ней, и я терплю. Хотя это неправильно, и я работаю над тем, чтобы говорить обо всём прямо. Для меня есть в этом что‑то стыдное: ты будто расписываешься в собственной уязвимости. А хочется‑то представать перед людьми всемогущим и несокрушимым».
фото: Пётр Скворцов
Стыд за собственные эмоции, по мнению Петра, зародился благодаря народным мудростям и негласному запрету на проявление недовольства: «Говорят, что на обиженных воду возят. У меня в школе вообще ходила присказка, что обиженных три года в рот ***. У нас всё построено на том, чтоб проявлять эмоции неправильно. Если выскажешь недовольство, нарушишь общий настрой. А ещё всё время апеллируют к старшему поколению — мол, дед терпел, голодал, а ты сидишь в полном довольстве и ноешь. И сразу становится стыдно! Но если подумать: почему дед является преградой для того, чтобы сообщить о чувствах? Я, кстати, не был знаком ни с одним из моих дедушек, а они так влияют на мою жизнь».
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