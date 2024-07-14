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«В русских есть желание, чтобы человек не пропал»: Милош Бикович о русской культуре

14 июля
2024 год

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14 июля 2024
Актёр Милош Бикович, недавно попробовавший себя в музыке, посетил фестиваль VK Fest в Лужниках и стал гостем площадки "Знание.Лекторий". Актёр рассказал о роли русской культуры в своём личностом и профессиональном становлении.

«В русских есть желание, чтобы человек не пропал»: Милош Бикович о русской культуре

«Для меня началось всё с литературы: с текстов Чехова, Достоевского, святого Серафима Саровского. Это такие русские фигуры, которые воздвигли некий фундамент в моих философских размышлениях. Именно с ними я первый раз задумался о таких категориях, о том, что можно что-то порождать в своей голове».

Актёр, которому часто достаются роли баловней судьбы и мажоров, отметил, что для российской культуры принципиально важен мотив исправления. «Мне кажется, в русских есть желание, чтобы другой человек не пропал и пошёл путём грешника, а нашёл своё спасение. Поэтому, например в «Холопе», так и было задумано. Зритель радуется, когда главный герой Гриша находит в себе силы осуществить подвиг».
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«В русских есть желание, чтобы человек не пропал»: Милош Бикович о русской культуре фотографии
«В русских есть желание, чтобы человек не пропал»: Милош Бикович о русской культуре фотографии
«В русских есть желание, чтобы человек не пропал»: Милош Бикович о русской культуре фотографии
«В русских есть желание, чтобы человек не пропал»: Милош Бикович о русской культуре фотографии
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