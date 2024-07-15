«Я себе так представляю ад»: Милош Бикович о караоке и музыкальной карьере

Не так давно Милош Бикович выставил на суд публики свою первую музыкальную запись, но позже выяснилось, что актёр запел ради роли в сериале «Дайте шоу!», где он играет запойного поп-идола, обвиняемого в изнасиловании. В первой же серии его герой уходит в загул и оказывается в караоке, где знакомится со своей будущей жертвой. Сам Милош не разделяет любви россиян к караоке, отчасти потому, что рос в Сербии и не успел пропитаться песнями Агутина, Меладзе и Пугачёвой.
фото: Милош в сериале "Дайте шоу!"
«Караоке — я так себе представляю ад. Людям, которые там, им очень хорошо. Но людям вокруг них плохо. Я я не люблю караоке. Может быть, я просто недостаточно много пью для караоке? А с другой стороны, я ещё и не знаю эти тексты и песни. Я не рос в России, я приехал сюда уже сформировавшимся человеком другой культуры. И поэтому, когда начинается песня, все в экстазе кричат “Ой, это Агутин! Моё детство!”, я понятия не имею, о чём они», — объяснил актёр в интервью для проекта "Знание. Лекторий" на фестивале VK Fest.
Что касается музыкальной карьеры, актёр не планирует её развивать: «Я не знаю. Театральная, продюсерская, актёрская карьера в Сербии и в России — это уже пять карьер. Куда больше? Может быть, если я создам свой моноспектакль, внутри него я что-то спою под конец, когда захочу разогнать публику».
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