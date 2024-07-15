Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я себе так представляю ад»: Милош Бикович о караоке и музыкальной карьере

15 июля
2024 год

Лайфстайл >>
15 июля 2024
Не так давно Милош Бикович выставил на суд публики свою первую музыкальную запись, но позже выяснилось, что актёр запел ради роли в сериале «Дайте шоу!», где он играет запойного поп-идола, обвиняемого в изнасиловании. В первой же серии его герой уходит в загул и оказывается в караоке, где знакомится со своей будущей жертвой. Сам Милош не разделяет любви россиян к караоке, отчасти потому, что рос в Сербии и не успел пропитаться песнями Агутина, Меладзе и Пугачёвой.

«Я себе так представляю ад»: Милош Бикович о караоке и музыкальной карьере
фото: Милош в сериале "Дайте шоу!"

«Караоке — я так себе представляю ад. Людям, которые там, им очень хорошо. Но людям вокруг них плохо. Я я не люблю караоке. Может быть, я просто недостаточно много пью для караоке? А с другой стороны, я ещё и не знаю эти тексты и песни. Я не рос в России, я приехал сюда уже сформировавшимся человеком другой культуры. И поэтому, когда начинается песня, все в экстазе кричат “Ой, это Агутин! Моё детство!”, я понятия не имею, о чём они», — объяснил актёр в интервью для проекта "Знание. Лекторий" на фестивале VK Fest.

Что касается музыкальной карьеры, актёр не планирует её развивать: «Я не знаю. Театральная, продюсерская, актёрская карьера в Сербии и в России — это уже пять карьер. Куда больше? Может быть, если я создам свой моноспектакль, внутри него я что-то спою под конец, когда захочу разогнать публику».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Парча и порча: кого покупают и избивают в новых российских сериалах на фестивале «Пилот»
«Для меня это сериал про поиски смысла»: Милош Бикович – о сериале «Дайте шоу!»
Поиск по меткам
мнениемузыкаРоссийские сериалы
персоны
Милош Бикович
фильмы
Дайте шоу!

фотографии >>
«Я себе так представляю ад»: Милош Бикович о караоке и музыкальной карьере фотографии
«Я себе так представляю ад»: Милош Бикович о караоке и музыкальной карьере фотографии
«Я себе так представляю ад»: Милош Бикович о караоке и музыкальной карьере фотографии
«Я себе так представляю ад»: Милош Бикович о караоке и музыкальной карьере фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шэннен Доэрти
13 июля ушла из жизни актриса Шэннен Доэрти.
Юрий Кузьменко
12 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Кузьменко.
Шелли Дюваль
11 июля ушла из жизни актриса Шелли Дюваль.
Любовь Стриженова
11 июля ушла из жизни актриса Любовь Стриженова.

День рождения >>

Раджаб Адашев
Валерий Бабятинский
Данила Дунаев
Агния Кузнецова
Геннадий Полока
Константин Силаков
Александр Хвыля
Антон Шурцов
Жанна Эппле
Махмуд Эсамбаев
Говард Вернон
Ян Майкл Винсент
Ирен Жакоб
Диана Крюгер
Венсан Линдон
Патрик Тимсит
Трэвис Фиммел
все родившиеся 15 июля >>

Афиша кино >>

Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен