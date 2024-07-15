«Мы нация зевак»: Мэттью Макконахи намекнул на перезапуск своей политической карьеры

Обеспокоенный политическим кризисом в США актёр Мэттью МакКонахи
, кажется, решил, что настало время действовать, а не просто наблюдать. В прошлую пятницу актёр посетил
Национальную ассоциацию губернаторов в Солт-Лейк-Сити и высказался о президентской гонке США 2024 года.
Рассуждая о развлекательной стороне американской политики, МакКонахи отметил тревожную тенденцию: крайности смещаются всё дальше вправо и влево, а вниманием аудитории завладели экстремисты и фанатики, не заинтересованные в дипломатии и переговорах.
«Я понимаю, что сложно рекламировать и продавать успешное продвижение переговоров. Это не так весело и захватывающе, как автокатастрофа. Мы нация зевак. Мне кажется, сейчас мы попались на удочку краткосрочной выгоды. И вот мы садимся за стол, спорим, оскорбляем друг друга, а Америка смотрит на то, как мы это делаем. Это чистой воды развлечение, шоу. Я работаю в сфере развлечений. А руководству нашей страны совсем не обязательно заниматься шоу-бизнесом»
, — резонно заметил актёр.
В 2021 году МакКонахи собирался баллотироваться на пост губернатора своего родного штата Техас, но потом отказался от этой затеи. Тогда же ходили слухи, что актёр смотрит в сторону президентского кресла. В пятничной беседе с губернаторами актёр подтвердил, что не отказывается от идеи баллотироваться в будущем, а пока что, как и последние 6 лет, пытается разобраться в политическом устройстве страны.
МакКонахи активно высказывается о политико-социальных проблемах США. После серии массовых убийств в 2022 году, актёр выступил
в Белом доме с требованием ужесточить закон о контроле за оборотом огнестрельного оружия.
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