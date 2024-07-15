«Лучше промолчать»: Катерина Шпица о репутации и публичных высказываниях

Сегодня от публичных персон, а в особенности от деятелей культуры, как будто бы требуется внятное высказывание по любому поводу — будь то развод Алсу, покушение на Трампа или ход спецоперации. Это заслуга соцсетей, воспитавшая несколько поколений людей, уверенных, что мнение по любому поводу не только следует иметь, его обязательно нужно декларировать. Помогает производить правильное впечатление на единомышленников и зарабатывать очки в социальном рейтинге.
Но вместе с тем динамика происходящего показывает, что старинная поговорка “молчание — золото” всё ещё не утратила своей актуальности, и с точки зрения социального рейтинга гораздо безопаснее и выгоднее держать своё драгоценное мнение при себе. Об этом в интервью журналу «OK!»
сказала актриса Катерина Шпица
, отметив, что зависимость от мнения окружающих — признак юношества, а не зрелости.
«Впечатление, которое я произвожу на людей, меня очень сильно заботило в детстве и в юности. Мне было очень важно мнение обо мне, мне было больно осознавать, что не всем нравятся мой характер, прямота и лидерские замашки. А потом я поняла, что стремление быть для всех удобной и приятной приводит к гиперконтролю своего поведения и подавлению движений души, снижает яркость жизненных ощущений и даже вредит здоровью. Я сосредоточилась, особенно в последний год-два, на улучшении себя для себя, избирательности в общении, обретении единомышленников. Я не хочу быть ни проще, ни сложнее. «Свои» найдутся и поймут. Меня заботит то, как влияет моя личность на моих близких людей. Тех, которые меня знают как облупленную и проживают со мной жизнь нос к носу и в горе, и в радости.
А в публичном пространстве... Думаю, надо всё делать искренне, но подключать критическое мышление. Я глубоко убеждена, что если рядом с тобой не стоят и не держат пистолет у виска, требуя высказывания, то на многие темы можно не говорить. Когда ты понимаешь, что твоё мнение не авторитетно, не судьбоносно, ни на что не повлияет абсолютно, а высказавшись, ты не изменишь мир, но подложишь сам себе свинью или раздуешь однодневный скандал на потеху пабликам, — лучше промолчать».
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