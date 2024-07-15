Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Лучше промолчать»: Катерина Шпица о репутации и публичных высказываниях

15 июля
2024 год

Лайфстайл >>
15 июля 2024
Сегодня от публичных персон, а в особенности от деятелей культуры, как будто бы требуется внятное высказывание по любому поводу — будь то развод Алсу, покушение на Трампа или ход спецоперации. Это заслуга соцсетей, воспитавшая несколько поколений людей, уверенных, что мнение по любому поводу не только следует иметь, его обязательно нужно декларировать. Помогает производить правильное впечатление на единомышленников и зарабатывать очки в социальном рейтинге.

Но вместе с тем динамика происходящего показывает, что старинная поговорка “молчание — золото” всё ещё не утратила своей актуальности, и с точки зрения социального рейтинга гораздо безопаснее и выгоднее держать своё драгоценное мнение при себе. Об этом в интервью журналу «OK!» сказала актриса Катерина Шпица, отметив, что зависимость от мнения окружающих — признак юношества, а не зрелости.


«Лучше промолчать»: Катерина Шпица о репутации и публичных высказываниях

«Впечатление, которое я произвожу на людей, меня очень сильно заботило в детстве и в юности. Мне было очень важно мнение обо мне, мне было больно осознавать, что не всем нравятся мой характер, прямота и лидерские замашки. А потом я поняла, что стремление быть для всех удобной и приятной приводит к гиперконтролю своего поведения и подавлению движений души, снижает яркость жизненных ощущений и даже вредит здоровью. Я сосредоточилась, особенно в последний год-два, на улучшении себя для себя, избирательности в общении, обретении единомышленников. Я не хочу быть ни проще, ни сложнее. «Свои» найдутся и поймут. Меня заботит то, как влияет моя личность на моих близких людей. Тех, которые меня знают как облупленную и проживают со мной жизнь нос к носу и в горе, и в радости.

А в публичном пространстве... Думаю, надо всё делать искренне, но подключать критическое мышление. Я глубоко убеждена, что если рядом с тобой не стоят и не держат пистолет у виска, требуя высказывания, то на многие темы можно не говорить. Когда ты понимаешь, что твоё мнение не авторитетно, не судьбоносно, ни на что не повлияет абсолютно, а высказавшись, ты не изменишь мир, но подложишь сам себе свинью или раздуешь однодневный скандал на потеху пабликам, — лучше промолчать».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Анастасия Ал. Благинина   15.07.2024 - 16:52
"Молчание-золото", но отказ поддерживать мнение толпы и смело высказывать своё, - это взрослость. С Катериной соглашусь частично. Своего мнения надо держаться, и не важно, что о нём думают другие. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   15.07.2024 - 16:03
Молчание - золото, не зря существует высказывание. Для медийных людей, особенно важно. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
мнение
персоны
Катерина Шпица

фотографии >>
«Лучше промолчать»: Катерина Шпица о репутации и публичных высказываниях фотографии
«Лучше промолчать»: Катерина Шпица о репутации и публичных высказываниях фотографии
«Лучше промолчать»: Катерина Шпица о репутации и публичных высказываниях фотографии
«Лучше промолчать»: Катерина Шпица о репутации и публичных высказываниях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шэннен Доэрти
13 июля ушла из жизни актриса Шэннен Доэрти.
Юрий Кузьменко
12 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Кузьменко.
Шелли Дюваль
11 июля ушла из жизни актриса Шелли Дюваль.
Любовь Стриженова
11 июля ушла из жизни актриса Любовь Стриженова.

День рождения >>

Раджаб Адашев
Валерий Бабятинский
Данила Дунаев
Агния Кузнецова
Геннадий Полока
Константин Силаков
Александр Хвыля
Антон Шурцов
Жанна Эппле
Махмуд Эсамбаев
Говард Вернон
Ян Майкл Винсент
Ирен Жакоб
Диана Крюгер
Венсан Линдон
Патрик Тимсит
Трэвис Фиммел
все родившиеся 15 июля >>

Афиша кино >>

Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен