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«В нашей актёрской среде много г**нюков»: Роман Курцын о коллегах, каскадёрах и школе жизни

15 июля
2024 год

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15 июля 2024
В свежем интервью изданию «Атмосфера» Роман Курцын признался, что гораздо больше уважает каскадёров, нежели актёров. По словам Романа, в его профессии очень много “примадонн”, которые при внешнем сходстве с мужчинами ведут себя “как бабы”. Чего не скажешь о мужественных и отважных каскадёрах.

«В нашей актёрской среде много г**нюков»: Роман Курцын о коллегах, каскадёрах и школе жизни

«Хороший артист слышит партнера, понимает, помогает ему. Другое дело, что, откровенно говоря, в нашей актерской среде много говнюков, которых бывает не лишним поставить на место. Вы наверняка знаете, что я не только актёр, но и каскадёр, везде свой, но всё-таки по-­­человечески больше люблю каскадеров — они мужики настоящие. И дело не в смелости, а в натуре. Когда актёр на съёмочную площадку приходит с настроением — «я тут королева», это выглядит странно. Внешне вроде все принадлежности мужского пола — борода, щетина, руки волосатые, грубый голос, а ведёт себя просто как баба. Я это не могу терпеть — обычно отвожу человека в угол поговорить, и всё как-­­то нормализуется. Иногда продюсеры меня даже намеренно зовут приехать, решить вопрос с тем или иным слишком капризным известным артистом. Шучу, конечно».

Также актёр объяснил, почему предпочитает жить в провинции. «Я не люблю Москву, она меня выматывает. Я человек провинции. Люблю Кострому, где родился, Ярославль, где сейчас живу. Я там уже всем надоел, ко мне на улице уже даже не подходят фотографироваться».

«В нашей актёрской среде много г**нюков»: Роман Курцын о коллегах, каскадёрах и школе жизни

2 года назад Роман даже открыл в Ярославле частную общеобразовательную школу, в которой учатся его дети, а также школу единоборств. «Считаю, что самое главное, во что имеет смысл вкладываться, — в будущее детей. Это самые важные инвестиции. Лично меня многое не устраивало в обычных школах, куда дети нередко идут без радости, поэтому я и открыл свою. Родители обязаны принимать активное участие в образовании своих детей. Надо, чтобы мамы и папы помогали, приходили на концерты, праздники. И поверьте, я не предприниматель, это проекты для души».

Свои школьные годы Роман вспоминает без тени ностальгии, но отдаёт должное всем трудностям, которые закалили его характер: «Надо мной глумились, унижали, пока я не вырос, не пошёл в профессиональный спорт — и уже мог дать сдачи. А в дальнейшем получил и чёрный пояс по карате. Думаю, если бы не было этих трудностей в детстве, то я бы не стал тем, кем являюсь сегодня. Благодарен девяностым годам за становление характера».
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«В нашей актёрской среде много г**нюков»: Роман Курцын о коллегах, каскадёрах и школе жизни фотографии
«В нашей актёрской среде много г**нюков»: Роман Курцын о коллегах, каскадёрах и школе жизни фотографии
«В нашей актёрской среде много г**нюков»: Роман Курцын о коллегах, каскадёрах и школе жизни фотографии
«В нашей актёрской среде много г**нюков»: Роман Курцын о коллегах, каскадёрах и школе жизни фотографии
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