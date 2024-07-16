Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян

В рамках VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest"
в ресторане Red Wall состоялся традиционный благотворительный кинозавтрак Светланы Бондарчук
и Евгении Поповой
«Action!». Вот уже несколько лет подряд российские режиссёры специально снимают короткометражные фильмы для продажи на этом аукционе. Среди гостей мероприятия были Равшана Куркова
с мамой Рано Кубаевой
, Аглая Тарасова
, Антон Филиппенко
, Анна Меликян
, Анна Савранская
, Юлия Александрова
и многие другие.
фото: Рано Кубаева и Равшана Куркова
фото: Анна Меликян
фото: Юлия Александрова
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак
фото: Анна Савранская
фото: Антон Филиппенко
фото: Константин Хабенский
фото: Дарья Харченко
фото: Михаил Пореченков и Оксана Михеева фото: Аглая Тарасова
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