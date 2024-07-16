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Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян

16 июля
2024 год

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16 июля 2024
В рамках VIII фестиваля нового российского кино "Горький fest" в ресторане Red Wall состоялся традиционный благотворительный кинозавтрак Светланы Бондарчук и Евгении Поповой «Action!». Вот уже несколько лет подряд российские режиссёры специально снимают короткометражные фильмы для продажи на этом аукционе. Среди гостей мероприятия были Равшана Куркова с мамой Рано Кубаевой, Аглая Тарасова, Антон Филиппенко, Анна Меликян, Анна Савранская, Юлия Александрова и многие другие.

Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян
фото: Рано Кубаева и Равшана Куркова

Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян
фото: Анна Меликян

Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян
фото: Юлия Александрова

Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак

Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян
фото: Анна Савранская

Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян
фото: Антон Филиппенко

Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян
фото: Константин Хабенский

Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян
фото: Дарья Харченко

Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян
фото: Михаил Пореченков и Оксана Михеева

Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян
фото: Аглая Тарасова
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Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян фотографии
Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян фотографии
Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян фотографии
Кино на продажу: Равшана Куркова, Рано Кубаева и Анна Меликян фотографии
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