Шэннен Доэрти развелась с Куртом Исваринко за день до своей смерти

Шэннен Доэрти
развелась с фотографом Куртом Исваринко
за день до своей смерти
. Актриса подписала финальные документы 12 июля, а её бывший муж – 13 июля, в день смерти Шэннен. Об этом сообщает
издание People.
Экс-супруги расстались по обоюдному согласию во внесудебном порядке, хотя долгое время не могли договориться о разводе. Актриса требовала от мужа уплаты алиментов: она обвиняла его в том, что он уклонялся от обязанностей перед умирающей супругой.
«Стороны заключили письменное соглашение относительно их имущества и прав на брак или гражданское партнёрство, включая алименты, оригинал которого передаётся или уже был передан в суд»
, — указано в документах. Неясно, связано ли это с тем, что оба уже понимали, что актрисы скоро не станет.
Доэрти и Исваринко были женаты с октября 2011 года. Незадолго до того, как ей предстояла сложная операция на мозге, Шэннен узнала о том, что супруг уже продолжительное время ей изменяет. Актриса подала на развод
в апреле 2023 года после 14 лет брака. В начале июня 2024 года Шэннен Доэрти подала иск в суд с требованием выплаты алиментов в размере около 15,5 тысяч долларов в месяц. Актриса считала, что супруг уклоняется от обязанностей перед умирающей женой, а также не подписывает документы на развод, чтобы получить её наследство.
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