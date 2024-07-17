Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом

Мария Голубкина
в ток-шоу «Ханга ПРО…» заявила, что её биологическим отцом является Андрей Миронов
. Актриса также отметила, что похожа на него больше, чем на Николая Досталя
или Алексея Баталова
, которых ранее ей записывали в отцы.
«У меня не было отчима, это мой отец — да, в биологическом смысле! Андрей Миронов — мой отец. Для меня это не проблема, в детстве я знала, что он мой папа. Просто приписывают Досталя и Баталова, то есть я дочка разных народов. Если выбирать из них всех, то я больше похожа на Миронова»
, — призналась Мария Голубкина.
Актриса также вспомнила, как однажды пришла домой, а поклонницы Миронова, дежурившие у лестницы, стали смеяться над ней, называя неродной дочерью: «Мы тогда играли с ним, и я решилась: «Мне сказали, что ты не мой отец… те девочки на лестнице». Услышав короткое «пошли», вышла вместе с ним, он спросил: «Кто, эта?» А после взял и спустил её с лестницы»
.
При этом по официальной версии Лариса Голубкина
родила Марию от сценариста Николая Щербинского-Арсеньева
. Он признал девочку при её рождении, хотя впоследствии и не поддерживал с ней связь. Андрей Миронов, когда женился на Ларисе Голубкиной, удочерил Марию. Когда Ханга спросила актрису, почему у них с дочерью актёра Марией Мироновой
разные фамилии, то Голубкина сказала: «Дело в том, что та родилась в браке, а я-то не очень. Так бывает»
.
обсуждение >>