Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом

17 июля
2024 год

Лайфстайл >>
17 июля 2024
Мария Голубкина в ток-шоу «Ханга ПРО…» заявила, что её биологическим отцом является Андрей Миронов. Актриса также отметила, что похожа на него больше, чем на Николая Досталя или Алексея Баталова, которых ранее ей записывали в отцы.

Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом

«У меня не было отчима, это мой отец — да, в биологическом смысле! Андрей Миронов — мой отец. Для меня это не проблема, в детстве я знала, что он мой папа. Просто приписывают Досталя и Баталова, то есть я дочка разных народов. Если выбирать из них всех, то я больше похожа на Миронова», — призналась Мария Голубкина.

Актриса также вспомнила, как однажды пришла домой, а поклонницы Миронова, дежурившие у лестницы, стали смеяться над ней, называя неродной дочерью: «Мы тогда играли с ним, и я решилась: «Мне сказали, что ты не мой отец… те девочки на лестнице». Услышав короткое «пошли», вышла вместе с ним, он спросил: «Кто, эта?» А после взял и спустил её с лестницы».

При этом по официальной версии Лариса Голубкина родила Марию от сценариста Николая Щербинского-Арсеньева. Он признал девочку при её рождении, хотя впоследствии и не поддерживал с ней связь. Андрей Миронов, когда женился на Ларисе Голубкиной, удочерил Марию. Когда Ханга спросила актрису, почему у них с дочерью актёра Марией Мироновой разные фамилии, то Голубкина сказала: «Дело в том, что та родилась в браке, а я-то не очень. Так бывает».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Алехандро Первый (Москва)   17.07.2024 - 01:20
Как-то дочь Голубкиной не очень уверенно сказала, что она не приемная, а настоящая, родная дочь Андрея Миронова. Уж столько времени прошло, можно уже вылить правду в народ. Ведь народ в полной уверенности,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
откровение
персоны
Алексей БаталовЛариса ГолубкинаМария ГолубкинаНиколай Досталь (младший)Андрей МироновМария Миронова (II)Николай Щербинский-Арсеньев

фотографии >>
Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом фотографии
Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом фотографии
Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом фотографии
Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Рудницкий
15 июля ушёл из жизни композитор Сергей Рудницкий.
Нана Клдиашвили
15 июля ушла из жизни режиссёр Нана Клдиашвили.
Рубина Калантарян
15 июля ушла из жизни певица Рубина Калантарян.
Шэннен Доэрти
13 июля ушла из жизни актриса Шэннен Доэрти.
Юрий Кузьменко
12 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Кузьменко.

День рождения >>

Галина Анисимова
Борис Гафуров
Янина Лакоба
Александра Назарова
Наталия Селивёрстова
Сергей Столяров
Елена Тонунц
Роман Хеидзе
Валентина Шендрикова
Элена Анайя
Джейсон Кларк
Джеймс Кэгни
Хизер Лангенкамп
Дональд Сазерленд
Рышард Филипский
Майк Фогель
все родившиеся 17 июля >>

Афиша кино >>

Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен