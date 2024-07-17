Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона

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18 июля «Мы впервые поговорили в 26 лет»: Мария Голубкина об отношениях с сестрой Актрисе всегда хотелось общаться с Марией Мироновой

17 июля Джонни Депп встречается с моделью из Екатеринбурга Актёра заметили в компании Юлии Власовой ещё в 2022 году

17 июля Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом У актрисы другая фамилия, потому что она родилась не в официальном браке