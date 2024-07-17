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Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона

17 июля
2024 год

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17 июля 2024
33-летняя Эмма Робертс выходит замуж за своего бойфренда, 34-летнего начинающего актёра Коди Джона. В социальных сетях Эмма поделилась совместным фото, на котором можно увидеть помолвочное кольцо. Как отмечает издание Daily Mail, стоимость украшения с бриллиантом весом пять карат оценивается в 100 тысяч долларов.

Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона

«Выкладываю это здесь, пока мама всем не рассказала», — написала актриса. Об отношениях пары стало известно в августе 2022 года, когда их заметили за поцелуями. Позже они официально подтвердили свои отношения, опубликовав в соцсетях совместные фотографии. Эмма также воспитывает сына от предыдущих отношений с Гарретом Хедлундом, с которым рассталась в 2022 году.
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Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона фотографии
Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона фотографии
Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона фотографии
Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона фотографии
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