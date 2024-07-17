Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона

33-летняя Эмма Робертс
выходит замуж за своего бойфренда, 34-летнего начинающего актёра Коди Джона
. В социальных сетях Эмма поделилась совместным фото, на котором можно увидеть помолвочное кольцо. Как отмечает
издание Daily Mail, стоимость украшения с бриллиантом весом пять карат оценивается в 100 тысяч долларов.
«Выкладываю это здесь, пока мама всем не рассказала»
, — написала актриса. Об отношениях пары стало известно в августе 2022 года, когда их заметили за поцелуями. Позже они официально подтвердили свои отношения, опубликовав в соцсетях совместные фотографии. Эмма также воспитывает сына от предыдущих отношений с Гарретом Хедлундом
, с которым рассталась в 2022 году.
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