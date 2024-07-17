Джонни Депп встречается с моделью из Екатеринбурга

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«Мы впервые поговорили в 26 лет»: Мария Голубкина об отношениях с сестрой

Об отношениях пары стало известно в 2022 году

17 июля

Мария Голубкина заявила, что Андрей Миронов является её биологическим отцом

У актрисы другая фамилия, потому что она родилась не в официальном браке