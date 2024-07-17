Джонни Депп встречается с моделью из Екатеринбурга

61-летнего Джонни Деппа
в прошедшие выходные заметили в компании девушки, которой, как выяснили журналисты, является 29-летняя уроженка Екатеринбурга Юлия Власова
. Но это не первый раз, когда пара попала в объективы папарацци. Как оказалось, они уже выходили вместе в свет на концерт Джеффа Бека
в Праге в 2022 году. А это значит, что Юлия поддерживала актёра на фоне скандальных судебных разборок
с бывшей женой Эмбер Хёрд
.
Пару засняли на вертолётной площадке в Лондоне. Журналисты выяснили, что Юлия росла в небольшом городе Полевском и Екатеринбурге. После окончания школы она поступила в Московский государственный институт международных отношений, а также училась в Праге. Высшее образование помогло ей получить работу в крупной компании Workpress Aviation, где она занимала должность главного координатора перевозчиков. Со временем Юлия увлеклась бьюти-индустрией, сейчас у неё собственный салон красоты в столице Чехии. Также она часто выступает в качестве модели. Как утверждает инсайдер издания People, свои отношения пара сохранила «неформальными» и отказалась от «ярлыков "парень" и "девушка"»: «Они видятся то тут, то там»
, — сообщил источник.
обсуждение >>