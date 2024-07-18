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«Мы впервые поговорили в 26 лет»: Мария Голубкина об отношениях с сестрой

18 июля
2024 год

Лайфстайл >>
18 июля 2024
Мария Голубкина стала гостьей ток-шоу «Ханга ПРО…» и рассказала о том, что на самом деле её биологическим отцом является Андрей Миронов. Также актриса поделилась подробностями отношений с сестрой Марией Мироновой.

«Мы впервые поговорили в 26 лет»: Мария Голубкина об отношениях с сестрой

Сёстры родились в один год, а разница между их днями рождения всего три месяца. Они знали о существовании друг друга и даже ходили в одну школу, но учились в разных классах. Встречаясь, просто говорили друг другу: «Привет!» Хотя Голубкиной всегда хотелось продолжить общение. Познакомиться поближе сёстры смогли после того, как их пригласил сниматься Павел Лунгин. Голубкина считает, что это было сделано специально, чтобы они пообщались.

«Мы поговорили по-человечески уже в 26 лет, когда у Лунгина снимались. Пришлось прорабатывать родительскую фигню. Мы с ней тогда одновременно развелись с мужьями, и я у неё снимала квартиру. Говорю тогда: „Ищу квартиру на Патриарших“. Маша мне ответила: „Я как раз сдаю“. И мы два года с ней разговаривали про всё это», — пояснила артистка. Сейчас у сестёр нет никаких обид и претензий друг к другу — они прекрасно общаются, а их дети дружат.
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«Мы впервые поговорили в 26 лет»: Мария Голубкина об отношениях с сестрой фотографии
«Мы впервые поговорили в 26 лет»: Мария Голубкина об отношениях с сестрой фотографии
«Мы впервые поговорили в 26 лет»: Мария Голубкина об отношениях с сестрой фотографии
«Мы впервые поговорили в 26 лет»: Мария Голубкина об отношениях с сестрой фотографии
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