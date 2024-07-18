«Мы впервые поговорили в 26 лет»: Мария Голубкина об отношениях с сестрой

Мария Голубкина
стала гостьей ток-шоу «Ханга ПРО…» и рассказала
о том, что на самом деле её биологическим отцом является Андрей Миронов
. Также актриса поделилась подробностями отношений с сестрой Марией Мироновой
.
Сёстры родились в один год, а разница между их днями рождения всего три месяца. Они знали о существовании друг друга и даже ходили в одну школу, но учились в разных классах. Встречаясь, просто говорили друг другу: «Привет!» Хотя Голубкиной всегда хотелось продолжить общение. Познакомиться поближе сёстры смогли после того, как их пригласил сниматься Павел Лунгин
. Голубкина считает, что это было сделано специально, чтобы они пообщались.
«Мы поговорили по-человечески уже в 26 лет, когда у Лунгина снимались. Пришлось прорабатывать родительскую фигню. Мы с ней тогда одновременно развелись с мужьями, и я у неё снимала квартиру. Говорю тогда: „Ищу квартиру на Патриарших“. Маша мне ответила: „Я как раз сдаю“. И мы два года с ней разговаривали про всё это»
, — пояснила артистка. Сейчас у сестёр нет никаких обид и претензий друг к другу — они прекрасно общаются, а их дети дружат.
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