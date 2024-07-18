Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мама купила аттестат, чтобы я поступала в институт»: Валерия Гай Германика о трудностях в школе

18 июля
2024 год

Лайфстайл >>
18 июля 2024
Валерия Гай Германика до девятого класса училась в частной школе с философским уклоном. Позже она по своему желанию перешла в обычную государственную школу, в которой учиться было гораздо сложнее. О том, как родители помогли ей в получении аттестата, Валерия рассказала в интервью Елене Ханге в проекте «Просто такая генетика».

«Мама купила аттестат, чтобы я поступала в институт»: Валерия Гай Германика о трудностях в школе

«Я училась в лицее до девятого класса — в частной школе с философском уклоном. У нас до пятого класса не было русского языка, мы не писали в тетрадях в клетку, полоску. Мы лепили, вязали, много рисовали, писали буквы восковыми мелками. Не было математики, мой мозг не адаптировался к наукам. В шестом классе попросилась в общеобразовательную школу. Когда я перешла в туда, то скучала по своему лицею.

Было очень тяжело переходить на общее образование. Я не могла догнать учеников обычной школы даже с репетиторами. Начала пропускать уроки. Мама потом об этом узнала — в милиции сказали, что я не хожу в школу. Мама написала заявление о том, что я буду учиться дома и сдавать экзамены экстерном. А я ничего не смогла сдать. Мама купила аттестат за 9-й и 11-й классы, чтобы я поступала в институт. У неё была идея, что мне надо идти в творчество. Все понимали, что с точными науками я не буду дружить», – рассказала Валерия.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
семья
персоны
Валерия Гай ГерманикаЕлена Ханга

фотографии >>
«Мама купила аттестат, чтобы я поступала в институт»: Валерия Гай Германика о трудностях в школе фотографии
«Мама купила аттестат, чтобы я поступала в институт»: Валерия Гай Германика о трудностях в школе фотографии
«Мама купила аттестат, чтобы я поступала в институт»: Валерия Гай Германика о трудностях в школе фотографии
«Мама купила аттестат, чтобы я поступала в институт»: Валерия Гай Германика о трудностях в школе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Лучихин
16 июля ушёл из жизни актёр Игорь Лучихин.
Сергей Рудницкий
15 июля ушёл из жизни композитор Сергей Рудницкий.
Нана Клдиашвили
15 июля ушла из жизни режиссёр Нана Клдиашвили.
Рубина Калантарян
15 июля ушла из жизни певица Рубина Калантарян.
Юрий Кузьменко
12 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Кузьменко.

День рождения >>

Леонид Барац
Екатерина Варченко
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Владимир Никитин
Екатерина Никитина
Татьяна Черкасова
Гаджимурад Ягизаров
Анна Яновская
Кристен Белл
Вин Дизель
Тадеуш Ломницкий
Элизабет МакГоверн
Джеймс Нортон
Тейлор Расселл
Келли Рейлли
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен