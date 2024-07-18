«Мама купила аттестат, чтобы я поступала в институт»: Валерия Гай Германика о трудностях в школе

Валерия Гай Германика
до девятого класса училась в частной школе с философским уклоном. Позже она по своему желанию перешла в обычную государственную школу, в которой учиться было гораздо сложнее. О том, как родители помогли ей в получении аттестата, Валерия рассказала
в интервью Елене Ханге
в проекте «Просто такая генетика».
«Я училась в лицее до девятого класса — в частной школе с философском уклоном. У нас до пятого класса не было русского языка, мы не писали в тетрадях в клетку, полоску. Мы лепили, вязали, много рисовали, писали буквы восковыми мелками. Не было математики, мой мозг не адаптировался к наукам. В шестом классе попросилась в общеобразовательную школу. Когда я перешла в туда, то скучала по своему лицею.
Было очень тяжело переходить на общее образование. Я не могла догнать учеников обычной школы даже с репетиторами. Начала пропускать уроки. Мама потом об этом узнала — в милиции сказали, что я не хожу в школу. Мама написала заявление о том, что я буду учиться дома и сдавать экзамены экстерном. А я ничего не смогла сдать. Мама купила аттестат за 9-й и 11-й классы, чтобы я поступала в институт. У неё была идея, что мне надо идти в творчество. Все понимали, что с точными науками я не буду дружить»
, – рассказала Валерия.
обсуждение >>