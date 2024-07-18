«Сейчас я счастливее, чем когда-либо»: Арми Хаммер рассказал о последствиях скандала

Арми Хаммер
стал гостем YouTube-шоу Club Random и рассказал, что после обвинений
в насилии и каннибализме он разорён, но «счастлив, как никогда прежде». Хаммер признался, что расследование его предполагаемых преступлений стало «жестоким опытом», но, по словам актёра, он извлёк из произошедшего пользу.
«Хорошее происходит только после того, как проходишь через ад. Кто-то может посмотреть на меня и сказать: "В финансовом отношении ты сейчас в совершенно ином положении, чем когда-либо в своей жизни. Я смотрю на это и думаю: "Да, но знаете, это заставило меня понять, что всё это мне не нужно, потому что я сейчас счастливее, чем когда-либо»
, — рассказал Хаммер.
Актёр добавил, что прошёл лечение от зависимостей, в том числе от алкогольной, наркотической и сексуальной. Теперь, по его словам, он трезв. Терапию артист назвал тем, что изменило его жизнь: «Мне нужно было перестроиться. Происходила какая‑то хрень. Думаю, если бы все, что случилось, не произошло, в моей жизни не было бы катастрофического тектонического сдвига. Моя жизнь продолжала бы идти своим чередом, и я знаю, что в конечном итоге это привело только к одному — к смерти»
, — признался он.
Хаммер подчеркнул, что «пережил смерть эго, смерть карьеры, финансовую смерть», и после смог возродиться. Свои поступки и слова в прошлом, которые привели его к скандалу и забвению в Голливуде, он назвал рискованными и попросту глупыми.
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