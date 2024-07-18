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«Сейчас я счастливее, чем когда-либо»: Арми Хаммер рассказал о последствиях скандала

18 июля
2024 год

Лайфстайл >>
18 июля 2024
Арми Хаммер стал гостем YouTube-шоу Club Random и рассказал, что после обвинений в насилии и каннибализме он разорён, но «счастлив, как никогда прежде». Хаммер признался, что расследование его предполагаемых преступлений стало «жестоким опытом», но, по словам актёра, он извлёк из произошедшего пользу.

«Сейчас я счастливее, чем когда-либо»: Арми Хаммер рассказал о последствиях скандала

«Хорошее происходит только после того, как проходишь через ад. Кто-то может посмотреть на меня и сказать: "В финансовом отношении ты сейчас в совершенно ином положении, чем когда-либо в своей жизни. Я смотрю на это и думаю: "Да, но знаете, это заставило меня понять, что всё это мне не нужно, потому что я сейчас счастливее, чем когда-либо», — рассказал Хаммер.

Актёр добавил, что прошёл лечение от зависимостей, в том числе от алкогольной, наркотической и сексуальной. Теперь, по его словам, он трезв. Терапию артист назвал тем, что изменило его жизнь: «Мне нужно было перестроиться. Происходила какая‑то хрень. Думаю, если бы все, что случилось, не произошло, в моей жизни не было бы катастрофического тектонического сдвига. Моя жизнь продолжала бы идти своим чередом, и я знаю, что в конечном итоге это привело только к одному — к смерти», — признался он.

«Сейчас я счастливее, чем когда-либо»: Арми Хаммер рассказал о последствиях скандала

Хаммер подчеркнул, что «пережил смерть эго, смерть карьеры, финансовую смерть», и после смог возродиться. Свои поступки и слова в прошлом, которые привели его к скандалу и забвению в Голливуде, он назвал рискованными и попросту глупыми.
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«Сейчас я счастливее, чем когда-либо»: Арми Хаммер рассказал о последствиях скандала фотографии
«Сейчас я счастливее, чем когда-либо»: Арми Хаммер рассказал о последствиях скандала фотографии
«Сейчас я счастливее, чем когда-либо»: Арми Хаммер рассказал о последствиях скандала фотографии
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