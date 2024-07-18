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Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина

18 июля
2024 год

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18 июля 2024

17 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в главной роли. Комедию о том, как сын олигарха ввязывается в спор с бизнес-партнёром своего отца, первыми посмотрели актёры фильма Алексей Чадов, Станислав Дужников и Ольга Погодина, а также Константин Крюков, Юрий Николаев, Александра Флоринская и многие другие.

Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина
фото: Павел Прилучный с детьми

Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина
фото: Алексей Чадов

Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина
фото: Алексей Пиманов и Ольга Погодина

Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина
фото: Станислав Дужников

Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина
фото: Константин Крюков

Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина
фото: Юрий Николаев

Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина
фото: Город 312

Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина
фото: Ольга Сухарева

Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина
фото: Александра Флоринская

Фильм «Водитель-олигарх» в широком прокате с 18 июля.

«Водитель-олигарх»
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Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина фотографии
Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина фотографии
Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина фотографии
Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина фотографии
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