Экзотическое пари: Павел Прилучный, Алексей Чадов и Ольга Погодина

Аня Чиповская и Егор Корешков открыли «35-ю страницу»
Начались съемки драмеди, вышедшего ранее в финал «Лаборатории саспенса» медиахолдинга «Цифровое Телевидение»
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17 июля в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась светская премьера фильма «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в главной роли. Комедию о том, как сын олигарха ввязывается в спор с бизнес-партнёром своего отца, первыми посмотрели актёры фильма Алексей Чадов, Станислав Дужников и Ольга Погодина, а также Константин Крюков, Юрий Николаев, Александра Флоринская и многие другие.
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