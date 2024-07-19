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«Загадочный и непредсказуемый»: Юлия Власова рассказала о знакомстве с Джонни Деппом

19 июля
2024 год

Лайфстайл >>
19 июля 2024
На днях папарацци поймали Джонни Деппа в компании 28-летней Юлии Власовой из Екатеринбурга. Как оказалось, они познакомились три года назад в Карловых Варах, в Чехии, где Юлия получила второе высшее образование и открыла салон красоты. В беседе с изданием «Комсомольская правда» девушка рассказала о встрече с актёром.

«Загадочный и непредсказуемый»: Юлия Власова рассказала о знакомстве с Джонни Деппом
фото: Юлия Власова

«Мы познакомились с Джонни случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. Это было в 2021 году. На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах», – поделилась Юлия. Также она рассказала, чем её покорил голливудский актёр: «Джонни — человек весьма интересный, загадочный и непредсказуемый, что делает общение с ним чрезвычайно увлекательным».
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«Загадочный и непредсказуемый»: Юлия Власова рассказала о знакомстве с Джонни Деппом фотографии
«Загадочный и непредсказуемый»: Юлия Власова рассказала о знакомстве с Джонни Деппом фотографии
«Загадочный и непредсказуемый»: Юлия Власова рассказала о знакомстве с Джонни Деппом фотографии
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