Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Андрей Максимов разводится с женой Софией Сливиной

19 июля
2024 год

Лайфстайл >>
19 июля 2024
Андрей Максимов, известный по сериалам «Слово пацана» и «Фишер», разводится с женой, актрисой МТЮЗа Софией Сливиной. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Андрей Максимов разводится с женой Софией Сливиной

«Дорогие друзья и товарищи. Мы с Соней приняли решение разойтись. Мы остаёмся в прекрасных отношениях и сходим с ума от любви к нашему сыну. Обнимаем», – написал Андрей. Пара была в браке четыре года. В октябре 2020 года у Андрея и Софии родился сын, которого назвали Саввой. Как рассказывал Максимов, он, в отличие от супруги, которая на 10 лет его старше, не был готов к появлению ребёнка. По словам Андрея, отцовство не сделало его другим человеком, но многому научило и дало импульс в жизни и профессии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Андрей Максимов (III)София Сливина
фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальтеФишер
театры
Московский ТЮЗ

фотографии >>
Андрей Максимов разводится с женой Софией Сливиной фотографии
Андрей Максимов разводится с женой Софией Сливиной фотографии
Андрей Максимов разводится с женой Софией Сливиной фотографии
Андрей Максимов разводится с женой Софией Сливиной фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Щербак
17 июля ушёл из жизни актёр Игорь Щербак.
Игорь Лучихин
16 июля ушёл из жизни актёр Игорь Лучихин.
Сергей Рудницкий
15 июля ушёл из жизни композитор Сергей Рудницкий.
Юрий Кузьменко
12 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Кузьменко.

День рождения >>

Вахтанг Кикабидзе
Василий Ливанов
Павел Любимцев
Игорь Николаев
Сергей Пиотровский
Анна Соколович
Вера Сотникова
Евгений Филичкин
Сергей Чугин
Александр Ширвиндт
Бенедикт Камбербэтч
Патрисия Медина
Джаред Падалеки
Луиджи Пистилли
Кемпбелл Скотт
Винесса Шоу
Энтони Эдвардс
все родившиеся 19 июля >>

Афиша кино >>

Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram