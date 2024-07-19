Андрей Максимов разводится с женой Софией Сливиной

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«Загадочный и непредсказуемый»: Юлия Власова рассказала о знакомстве с Джонни Деппом

18 июля

«Сейчас я счастливее, чем когда-либо»: Арми Хаммер рассказал о последствиях скандала

У актёра не осталось финансовых средств после обвинений в насилии