Андрей Максимов разводится с женой Софией Сливиной

Андрей Максимов
, известный по сериалам «Слово пацана»
и «Фишер»
, разводится с женой, актрисой МТЮЗа Софией Сливиной
. Об этом он рассказал в социальных сетях.
«Дорогие друзья и товарищи. Мы с Соней приняли решение разойтись. Мы остаёмся в прекрасных отношениях и сходим с ума от любви к нашему сыну. Обнимаем»
, – написал Андрей. Пара была в браке четыре года. В октябре 2020 года у Андрея и Софии родился сын, которого назвали Саввой. Как рассказывал Максимов, он, в отличие от супруги, которая на 10 лет его старше, не был готов к появлению ребёнка. По словам Андрея, отцовство не сделало его другим человеком, но многому научило и дало импульс в жизни и профессии.
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