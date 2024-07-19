Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец

19 июля
2024 год

Лайфстайл >>
19 июля 2024
18 июля в московском ресторане «Восход» состоялся закрытый предпремьерный показ исторической драмы о Римской империи «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинсом в роли императора Веспасиана.

В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец

Хлеб и зрелища ждали гостей в Зарядье, где гладиаторы сражались не в бою, а в танцевальном поединке. А среди приглашённых патрициев были замечены Софья Синицына, Иван Макаревич, Игорь Мишин, Мария Андреева, Анна Исаева, Сабина Ахмедова, Влад Лисовец и другие.

В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец
фото: Сабина Ахмедова

В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец
фото: Екатерина Шумакова

В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец
фото: Григорий Туманов

В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец
фото: Софья Синицына

В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец
фото: Мария Андреева

В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец
фото: Влад Лисовец

В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец
фото: Иван Макаревич

Сериал «Обречённые на славу» уже можно посмотреть целиком в онлайн-кинотеатра Amediateka.

«Обречённые на славу»
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Дильфуза (Петрозаводск)   19.07.2024 - 19:07
Влад Лисовец слишком стильный для меня) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Александр АкоповБорис АкоповМария АндрееваСабина АхмедоваТеймур ДжафаровАнна ИсаеваВлад ЛисовецИван МакаревичИгорь МишинСофья СиницынаГригорий ТумановЭнтони ХопкинсЕкатерина ШмаковаЕкатерина Шумакова
фильмы
Обречённые на славу

фотографии >>
В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец фотографии
В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец фотографии
В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец фотографии
В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Ксенюк
18 июля ушёл из жизни актёр Андрей Ксенюк.
Игорь Щербак
17 июля ушёл из жизни актёр Игорь Щербак.
Игорь Лучихин
16 июля ушёл из жизни актёр Игорь Лучихин.

День рождения >>

Вахтанг Кикабидзе
Василий Ливанов
Павел Любимцев
Игорь Николаев
Сергей Пиотровский
Анна Соколович
Вера Сотникова
Евгений Филичкин
Сергей Чугин
Александр Ширвиндт
Бенедикт Камбербэтч
Патрисия Медина
Джаред Падалеки
Луиджи Пистилли
Кемпбелл Скотт
Винесса Шоу
Энтони Эдвардс
все родившиеся 19 июля >>

Афиша кино >>

Водитель-олигарх
комедия
Россия, 2024
Дастур
драма, фильм ужасов
Казахстан, 2023
Как найти сокровища
детский фильм, комедия, приключения
Китай, 2022
Одержимая
исторический фильм, триллер, фильм ужасов
Австрия, Германия, 2024
Мадам Клико
биография, драма, экранизация
США, 2023
Паранойя
мистика, триллер, фильм ужасов
Дания, 2024
Тебе не убежать
драма, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Эффект парадокса
боевик
США, 2023
В плену огня
драма, триллер
США, 2023
Кукла. Зарождение зла
фильм ужасов
Индонезия, Южная Корея, 2022
Проклятие джинна
фильм ужасов
Таиланд, 2023
Линцесса. Тайны леса
приключения, фильм о животных
Испания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен