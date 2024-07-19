В мыслях о Римской империи: Сабина Ахмедова, Иван Макаревич и Влад Лисовец

18 июля в московском ресторане «Восход» состоялся закрытый предпремьерный показ исторической драмы о Римской империи «Обреченные на славу»
с Энтони Хопкинсом
в роли императора Веспасиана.
Хлеб и зрелища ждали гостей в Зарядье, где гладиаторы сражались не в бою, а в танцевальном поединке. А среди приглашённых патрициев были замечены Софья Синицына
, Иван Макаревич
, Игорь Мишин
, Мария Андреева
, Анна Исаева
, Сабина Ахмедова
, Влад Лисовец
и другие.
фото: Сабина Ахмедова
фото: Екатерина Шумакова
фото: Григорий Туманов
фото: Софья Синицына
фото: Мария Андреева
фото: Влад Лисовец
фото: Иван Макаревич
Сериал «Обречённые на славу»
уже можно посмотреть целиком в онлайн-кинотеатра Amediateka
.
«Обречённые на славу»
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