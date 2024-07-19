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Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли

19 июля
2024 год

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19 июля 2024
Теннис всегда был элитарным видом спорта, поэтому на Уимблдонском турнире можно встретить огромное количество знаменитостей, включая членов королевской семьи. За три недели состязаний в рядах болельщиков в этом году побывали Джулия Робертс, Марго Робби, Зендея, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек, Кира Найтли, Кортни Кокс и многие другие.

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Джулия Робертс с мужем

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Кейт Миддлтон

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Аня Тейлор-Джой

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Зендея

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Марго Робби

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Сальма Хайек-Пино

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Кира Найтли

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Кортни Кокс

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Кая Скоделарио

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Том Круз

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Мария Шарапова

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Ким Кэттролл

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Дастин Хоффман

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Сиенна Миллер и Оли Грин

Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли
фото: Грейс Джонс
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Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли фотографии
Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли фотографии
Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли фотографии
Следи за мячом: Кортни Кокс, Джулия Робертс и Кира Найтли фотографии
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