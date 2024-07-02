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Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь

2 июля
2024 год

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2 июля 2024

В московском театре "Маска" состоялась церемония вручения 37-ой Национальной кинематографической премии "Ника". Посколько в прошлом году премия не вручалась, в этом году были награждены фильмы, вышедшие в 2022-2023 годах. Лауреатами премии стали Александр Яценко, Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Жора Крыжовников, Юлия Пересильд и Макар Хлебников, а лучшим фильмом был признан «Праведник» Сергея Урсуляка.

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Ведущие церемонии: Валерия Федорович, Анастасия Талызина и Сергей Новосад

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Макар Хлебников

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Лев Зулькарнаев и Леон Кемстач

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Ирина Розанова

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Юлия Снигирь и Анна Пересильд

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Александр Яценко и Соня Присс

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Андрей Смирнов

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Сергей Урсуляк

Гостями премии стали Анндрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, Павел Прилучный и Зепюр Брутян, Анна Пересильд, Екатерина Волкова, Елена Валюшкина, Леонид Ярмольник, Филипп Киркоров и многие другие.

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Жора Крыжовников и Ольга Долматовская

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Наталия Мещанинова, Борис Хлебников, Александр Робак и Макар Хлебников

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Сергей Новосад и Анастасия Талызина

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Андрей Смирнов и Елена Прудникова с дочерью Аглаей

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Анна Пересильд

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Любовь Константинова

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Александр Яценко с семьёй

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Юлия Пересильд

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Екатерина Волкова

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Соня Присс

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Леон Кемстач с мамой

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Филипп Киркоров и Антон Златопольский

Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь
фото: Леонид Ярмольник
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Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь фотографии
Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь фотографии
Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь фотографии
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