Ника-2024: Юлия Высоцкая, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь

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В московском театре "Маска" состоялась церемония вручения 37-ой Национальной кинематографической премии "Ника". Посколько в прошлом году премия не вручалась, в этом году были награждены фильмы, вышедшие в 2022-2023 годах. Лауреатами премии стали Александр Яценко, Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Леон Кемстач, Жора Крыжовников, Юлия Пересильд и Макар Хлебников, а лучшим фильмом был признан «Праведник» Сергея Урсуляка.
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