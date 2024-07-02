«Никто не верил, что это я»: Никита Ефремов об использовании приложений для знакомств

Никита Ефремов стал гостем подкаста «Спич», в эфире которого ответил на несколько личных вопросов, включая вопрос о том, как знаменитости заводят романтические знакомства. Актёр признался, что до недавнего времени многие его знакомства были связаны со злоупотреблениями. Поэтому после отказа от алкоголя и веществ ему пришлось осваивать науку обольщения на трезвую голову.
«Лет 6 назад, когда я прекратил употреблять, я вообще не знал, как знакомиться. Потому что до этого требовалось всё время вещество… И тут я столкнулся с историей: а что делать-то? Но благо есть много разных книг (да даже по пикапу), которые таким зажатым людям как я дали очень много информации о том, как вести диалог.
Мне очень помогла фраза: "Если тебе сказали нет — иди дальше". Мне это было важно. Потому что для меня страшнее всего было получить отказ. Но потом я понял, что даже чисто математически отказ — это не приговор. 140 миллионов населения, женщин хватит».
Ефремов подтвердил, что как и все смертные пользовался приложениями для знакомств. «Но никто не верил, что это я. Там шансов меньше ещё». Сейчас актёр состоит в отношениях с художницей Ольгой Шурыгиной.
фото: Никита с Ольгой Шурыгиной
Актёр также ответил на вопрос о самом безумном поступке в своей жизни, назвав прыжок с парашютом. «Это просто был бред. Ты взлетаешь на самолёте вверх, у тебя сводит скулы от адреналина, и потом мозг начинает думать: "Так, а как мы вернёмся назад?" И вот тот факт, что ты не сядешь обратно, а выпрыгнешь через дверь — это настолько не укладывается в голове. Это дикий страх. И это контринтуитивно: мне надо выжить, а тут я совершаю поступок, который противоречит выживанию. Но это классное ощущение. Я потом приземлился и сразу второй раз пошёл. У меня где-то 4-5 прыжков, но они все в тандеме. Я понимаю, что мне надо бы пойти поучиться самому прыгать, но для меня это уже слишком».
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