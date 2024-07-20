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«У меня отказали руки и ноги, перекосило рот»: Алёна Водонаева рассказала о перенесённых инсультах

20 июля
2024 год

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20 июля 2024
Алёна Водонаева стала героиней нового выпуска шоу Светланы Бондарчук, в котором рассказала о дважды перенесённом инсульте. В попытках продлить молодость кожи Алёна полностью отказалась от вредных привычек и ведёт здоровый образ жизни. Но исключить из своего рациона стресс гораздо сложнее, чем табак и алкоголь.
«Вот, кстати, если бы была пьющая, может быть, меня бы тогда и не прихватило», — предположила Алёна, вспоминая о моменте сильного перенапряжения, который стал причиной удара.

«У меня отказали руки и ноги, перекосило рот»: Алёна Водонаева рассказала о перенесённых инсультах

«Вот сейчас уже, когда я чувствую, что напряжение растёт, я отменяю все дела, не отвечаю на звонки. Друзья это всё знают. Если видят, что я три дня не отвечаю, но что-то там выкладываю в соцсетях — значит, жива. Просто меня не надо трогать».

«У меня отказали руки и ноги, перекосило рот»: Алёна Водонаева рассказала о перенесённых инсультах

«У меня тогда были проблемы с бизнесом, со мной некрасиво поступил мой партнёр. 17 человек остались на улице из-за того, что он себя неправильно повёл. И людям нужна была работа. У меня было 2 недели на то, чтобы решить эту проблему. Пришлось покупать готовый бизнес с оборудованием, чтобы они пришли и начали сразу работать. И вот тогда у меня случился первый инсульт. Это было дома, и слава Богу, дома была мама. И она поняла, что со мной. У меня отказали руки и ноги, перекосило рот, я не могла ничего сказать. Она вызвала скорую, и меня увезли в реанимацию. И мне надо было после этого угомониться, лечь на реабилитацию и начать заниматься здоровьем. А я недельку полежала в больнице и вернулась к работе. И через два месяца случился второй. И вот уже после этого я уже уехала в Карелию и регулярно туда езжу».
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Светлана БондарчукАлёна Водонаева

фотографии >>
«У меня отказали руки и ноги, перекосило рот»: Алёна Водонаева рассказала о перенесённых инсультах фотографии
«У меня отказали руки и ноги, перекосило рот»: Алёна Водонаева рассказала о перенесённых инсультах фотографии
«У меня отказали руки и ноги, перекосило рот»: Алёна Водонаева рассказала о перенесённых инсультах фотографии
«У меня отказали руки и ноги, перекосило рот»: Алёна Водонаева рассказала о перенесённых инсультах фотографии
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