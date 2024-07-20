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«Пускай платят налоги!»: Алёна Водонаева о необходимости легализации эскортниц

20 июля
2024 год

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20 июля 2024

Алёна Водонаева в интервью Светлане Бондарчук подняла тему легализации эскортниц, возмутившись тем, что этот бизнес до сих пор не облагается налогами и не регулируется системой здравоохранения. При том, что представительницы этой сферы деятельности давно вышли в публичное поле с подробными рассказами о своём хорошем заработке.

«Пускай платят налоги!»: Алёна Водонаева о необходимости легализации эскортниц

«Ты понимаешь, какой сейчас бум вокруг этой темы? Про них снимают программы, сериалы, ютюб переполнен роликами про них. Открываешь ютюб, а там в тренде видео с заголовками вроде «Я работаю в эскорте», «Я работаю в Дубае». Они же все повально ездят в Дубай. И всё это популяризуется! Это очень странно. Эта профессия вроде как есть официально — никто ничего не скрывает и не прячется. Но в то же время, они не трудоустроены и не зарегистрированы. Они не платят налоги. И мы не можем отследить их здоровье. Я не осуждаю эту профессию ни в коем случае, каждый выбирает свой путь. Но ведь это никак не регулируется. Ни здравоохранением, ни налоговыми органами. Где все эти деньги? Почему они не платят налоги? Нашей стране что, не нужны деньги? По факту эта профессия уже легализована на публичном уровне. Они рассказывают о своём заработке. Так почему бы нам не получать деньги с этих людей?»

«Пускай платят налоги!»: Алёна Водонаева о необходимости легализации эскортниц
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«Пускай платят налоги!»: Алёна Водонаева о необходимости легализации эскортниц фотографии
«Пускай платят налоги!»: Алёна Водонаева о необходимости легализации эскортниц фотографии
«Пускай платят налоги!»: Алёна Водонаева о необходимости легализации эскортниц фотографии
«Пускай платят налоги!»: Алёна Водонаева о необходимости легализации эскортниц фотографии
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