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Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме

20 июля
2024 год

Лайфстайл >>
20 июля 2024
После 3-летнего молчания Арми Хаммер вернулся в публичное поле с серией интервью, в которых он постепенно подбирался к самой главной теме — насколько правдоподобны были заявления женщин, обвинявших его в насилии и каннибализме. И что могло двигать его предполагаемыми жертвами, чьи претензии полиция признала не действительными.

Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме

Напомним, что в 2021 году, через полгода после того как Арми объявил о разводе с женой, в адрес актёра стихийно посыпались анонимные обвинения в каннибализме, иллюстрированные скриншотами его личной переписки в соцсетях. Позже выяснилось, что переписку слила бывшая любовница актёра Эффи Ангелова, которая в феврале 2021 года обвинила актёра в жестоком изнасиловании. Пока шло следствие, занявшее 2,5 года, оставшийся без работы Арми лечился от наркотической и алкогольной зависимости и проводил время с семьёй, ухаживая за больным отцом и занимаясь воспитанием детей. Но в июне 2023 года полиция Лос-Анджелеса закрыла дело, отказавшись выдвигать обвинения против актёра за неимением доказательств его вины.

Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме
фото: Эффи Ангелова и Арми Хаммер

Выждав год, Арми начал давать интервью, в которых рассказывал о безработице, лечении зависимости и пользе своего падения. Но не комментировал обвинения бывших любовниц. Это он приберёг для интервью с Пирсом Морганом, который (в отличие от предыдущих интервьюеров) не практикует деликатность и задаёт прямые и неудобные вопросы. Арми пришлось рассказать о реальной причине развода с женой и природе своих отношений с любовницами.

Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме

Рассказывая о прелестях жизни знаменитостей, которым многое даётся даром и вне очереди, Арми заметил, что «люди готовы переспать с тобой, даже если им на самом-то деле не особенно этого хочется». Это изобилие, замешанное на коктейле из алкоголя и наркотиков, толкает мужчину в пучину разврата. Но Арми, будучи женатым человеком, долго сопротивлялся соблазнам. «Большую часть того периода я был женат и долго хранил верность жене — думаю, меня это и уберегло от возможности зайти слишком далеко. Первые 7 лет брака я ей не изменял. Мне кажется, что в длительных отношениях оба человека постоянно развиваются. И если это развитие идёт порознь, вы теряете связь друг с другом. Думаю, это в итоге и произошло с моим браком».

Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме
фото: Арми с бывшей женой Элизабет

По словам актёра, именно его неверность стала ключевой причиной развода с женой. «Я достиг состояния, в котором я уже не узнавал самого себя. И не хотел быть таким. Тогда я честно признался жене в измене. На тот момент у меня была только одна любовница. Которая позже обвинила меня в изнасиловании. Она же была первой, с кем я изменил жене. Мы пытались спасти брак, ходили на семейную терапию, разбирали наши проблемы. Но в это же время становилось всё яснее, что непоправимый ущерб нанесён, и нанесён он мной».

Оказалось, что ещё до того, как Эффи Ангелова опубликовала личную переписку с Арми в соцсетях, она угрожала актёру, что расскажет об их романе его жене. «Это было задолго до этих событий. Наш роман длился 10 месяцев. И после его завершения, даже не смотря на то, что мы больше никогда не встречались, мы поддерживали общение ещё пару лет. Мне сложно определить её мотивацию и объяснить почему она всё это сделала. Помню, когда мы ещё встречались, году в 2017, она угрожала рассказать всё моей жене. Говорила, что не может жить с чувством вины. Несмотря на то, что она прекрасно знала, что я женат, когда впервые связалась со мной».

В итоге Эффи решила обнародовать информацию о романе с Арми уже после его объявления о разводе, обвинив его в изнасиловании и каннибализме. Доказательством его кровожадности стал художественный секстинг, в котором актёр напропалую фантазировал, рассказывая своей собеседнице о том, как хочет её съесть. «Это была очень напряжённая, сексуально заряженная связь двух людей с очень схожими склонностями. И все наши разговоры, будучи вырванными из контекста этой сексуальной связи, при свете дня выглядят не очень прилично и допустимо. У разных людей разные сексуальные фантазии. И ты можешь воплощать их, если находишь партнёра, который разделяет с тобой твои предпочтения или, как в моём случае, проявляет энтузиазм. Потому что, знаете ли, именно Эффи пригласила меня в этот мир. У неё было гораздо больше опыта в БДСМ, чем у меня».

Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме
фото: Эффи Ангелова

Актёр подтвердил, что его отношения с Эффи развивались под аккомпанемент алкогольных и наркотических веществ. Но отверг вероятность того, что перешёл границы допустимого, не заметив, что его подруге уже не так весело. А также отметил, что в слитых переписках видны только его сообщения, но не её. «После нашего 10-месячного романа я получал от неё очень откровенные сообщения, в которых она развивала все эти темы куда более смелее. Если бы люди увидели эти сообщения, всё моментально бы прояснилось. Но лично я не мог их опубликовать, потому что я всё стёр. Я был женатым человеком, и мне приходилось заметать следы. Как только мне приходило сообщение, я отвечал и сразу же стирал всё. Потом, когда я был под следствием, мы множество раз обращались с повестками в [запрещённую соцсеть] c просьбой дать доступ к удалённым сообщениям. Лично я этот доступ не получил, но я знаю, что существенная часть этой переписки была послана в отделение полиции Лос-Анджелеса. И я полагаю, что именно поэтому дело в отношении меня было прекращено».

Что касается других женщин, которые выступили с похожими обвинениями в адрес Арми, актёр намекнул на то, что это была месть из обиды. «Скажу так. Это люди, которых я бросил, и которых это обидело и расстроило. Никто из них не был обижен на меня за то, что я заставлял их делать нечто, в чём они сами не хотели участвовать. В своих сексуальных отношениях с людьми я всегда был очень прямолинеен, рассказывая о своих желаниях и предпочтениях. Я спрашивал, подходит ли им это, и тогда они отвечали: «мне нравится это, а вот этого я никогда не пробовала, но мне интересно, а вот это мне не нравится». И тогда мы договаривались».

Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме
фото: Пейдж Лоренц

Актёр также прокомментировал историю Пейдж Лоренц, которая рассказала СМИ о том, что он якобы вырезал на её теле ножом свои инициалы. Актёр признался, что это было частью заранее оговоренной ролевой игры, и что он действительно провёл по коже Пейдж кончиком маленького ножа. «Там даже крови не было, просто царапина. Да, я понимаю, что это может прозвучать странно, а для кого-то это прозвучит романтично». Актёр даже вспомнил Кристиана Грея из супер-популярного БДСМ-романа «50 оттенков серого», который тоже делал нечто подобное. «Когда фильм вышел, все были в восторге. Женщины его обожали. Они были первыми, кто выстроился в очереди за книгами».

Актёру явно было очень сложно публично обсуждать свою личную жизнь: «Честно говоря, мне не нравится говорить на эти темы. Хотя бы потому что у меня есть дети. Меня пугает мысль о том, что сексуальная жизнь их отца может быть каким-то образом использована против них. Знаете, дети в школе могут быть очень жестокими. И в то же время, мне необходимо прийти к принятию самого себя».
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Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме фотографии
Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме фотографии
Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме фотографии
Арми Хаммер впервые рассказал об отношениях с женщинами, обвинившими его в насилии и каннибализме фотографии
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