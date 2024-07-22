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Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков

22 июля
2024 год

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22 июля 2024
13 июля в Зелёном театре на ВДНХ при поддержке «Калины Красной» состоялся большой благотворительный «Киноконцерт» звёздных артистов. Сергей Безруков, Настасья Самбурская, Нонна Гришаева, Кристина Бабушкина, Григорий Сиятвинда, Рита Крон и ведущий вечера Гоша Куценко исполнили песни из популярных фильмов.

Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков
фото: Нонна Гришаева

В начале масштабного шоу организаторы вывели на главный экран QR-код, благодаря которому каждый из тысячи зрителей имел возможность спеть любимые композиции вместе с участниками «Киноконцерта». Первым на сцену вышел Сергей Безруков с музыкальным номером на основе «Поговори хоть ты со мной…» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Затем Настасья Самбурская исполнила «Нежность» из «Трёх тополей на Плющихе», Нонна Гришаева — «Позвони мне, позвони» из «Карнавала». Сам Куценко вместе с Кристиной Бабушкиной — «Ветер перемен» из «Мэри Поппинс, до свидания». Григорий Сиятвинда — «Белеет мой парус такой одинокий» из кинофильма «12 стульев», а Рита Крон порадовала публику хитом «Ту-лу-ла» из «Брата 2».

Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков
фото: Гоша Куценко

Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков
фото: Гоша Куценко и Кристина Бабушкина

Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков
фото: Сергей Безруков

Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков
фото: Григорий Сиятвинда

Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков
фото: Настасья Самбурская

В финале прошедшего в тёплой атмосфере вечера знаменитые артисты вместе вышли на подмостки Зелёного театра с попурри из песен классического советского кино.
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фильмы
12 стульевБрат-2Иван Васильевич меняет профессиюКарнавалМэри Поппинс, до свиданияТри тополя на Плющихе

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Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков фотографии
Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков фотографии
Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков фотографии
Киноконцерт: Настасья Самбурская, Нонна Гришаева и Сергей Безруков фотографии
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