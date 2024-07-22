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«Понимаю, что убиваю себя»: Ярослав Могильников признался, что испытывает эмоциональное выгорание

22 июля
2024 год

Лайфстайл >>
22 июля 2024
Ярослав Могильников рассказал о сильном выгорании из-за количества работы. Актёр опубликовал эмоциональный пост, в котором признался, что устал и испытывает сильный стресс, но плотный график не даёт ему отдохнуть.

«Понимаю, что убиваю себя»: Ярослав Могильников признался, что испытывает эмоциональное выгорание

«Я очень устал, друзья. Я прям чувствую, что из меня выжались абсолютно все силы, все. Как в моральном плане, так и в физическом. Я чувствую нереальное выгорание. За последние несколько дней я испытываю большой стресс и переживания, каждый день я очень напряжён, будто вот-вот и произойдет внутренний бум», – написал 16-летний актёр.

Он также отметил, что из-за выгорания стал раздражительным, а его способность запоминать информацию ухудшилась: «Меня всё бесит, я всегда раздражаюсь, у меня ухудшилась память и сосредоточенность. Всё, что мне хочется каждую секунду, это просто лежать и смотреть в потолок, при этом в моём мозгу каждую миллисекунду будет безостановочный поток мыслей. Мне очень нужен отдых. К сожалению, в связи с плотным графиком это сделать практически нереально. Я просто понимаю, что таким образом я убиваю себя, но я не понимаю, что мне делать уже. Слишком много на меня взгрузилось, я просто не знаю, что делать, как дальше жить, куда идти и какой путь выбрать. Спасибо, что выслушали друзья, берегите себя. Люблю вас», – закончил Могильников.
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«Понимаю, что убиваю себя»: Ярослав Могильников признался, что испытывает эмоциональное выгорание фотографии
«Понимаю, что убиваю себя»: Ярослав Могильников признался, что испытывает эмоциональное выгорание фотографии
«Понимаю, что убиваю себя»: Ярослав Могильников признался, что испытывает эмоциональное выгорание фотографии
«Понимаю, что убиваю себя»: Ярослав Могильников признался, что испытывает эмоциональное выгорание фотографии
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