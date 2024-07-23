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«Твоя жизнь может быть полностью разрушена»: Скарлетт Йоханссон об ИИ и дипфейках

23 июля
2024 год

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23 июля 2024
Скарлетт Йоханссон выразила опасения по поводу искусственного интеллекта и технологии deepfake в новом интервью изданию The New York Times. В прошлом году глава компании OpenAI Сэм Альтман дважды просил у Йоханссон (которая сыграла в 2016 году виртуальную ассистентку Саманту в фильме «Она») разрешение на использование её голоса для Sky — одной из моделей голосового ассистента ChatGPT. Йоханссон отказалась: «Я почувствовала, что не хочу быть на передовой этого процесса. Это противоречит моим глубинным ценностям».

«Твоя жизнь может быть полностью разрушена»: Скарлетт Йоханссон об ИИ и дипфейках

Альтмана отказ Йоханссон не смутил. В мае он представил нового голосового помощника, написав в сети имени Илона Маска только одно слово: «она». После презентации друзья завалили актрису и её мужа, сценариста Колина Жоста, сообщениями о том, что ChatGPT теперь разговаривает голосом Йоханссон.

Эта новость возмутила актрису и она тут же выпустила заявление, в котором обвинила Альтмана в незаконном использовании её голоса. «Я была шокирована, зла и не могла поверить в то, что мистер Альтман представит голос, который настолько похож на мой, что даже самые близкие друзья и новостные издания не смогут найти различие. Сейчас, когда как мы боремся с дипфейками и защищаем нашу уникальность, индивидуальность и работу, такие проблемы заслуживают абсолютной ясности», — подытожила актриса.

«Твоя жизнь может быть полностью разрушена»: Скарлетт Йоханссон об ИИ и дипфейках

В ответном заявлении Альтман заверил публику, что нанял для озвучки Скай другую актрису и сделал это ещё задолго до того, как обратился с предложением к Скарлетт. Но сразу же добавил, что «из уважения к миссис Йоханссон мы приостановили использование Скай в нашей продукции».

Йоханссон, у которой даже нет социальных сетей («не вижу причин делиться своей жизнью с кучей незнакомцев», объясняет актриса), очень скептически относится к новым технологиям. Что неудивительно, ведь она стала одной из первых жертв хакеров — в 2011 году в сеть были слиты откровенные фото актрисы, снятые на телефон. С тех пор Скарлетт очень болезненно относится к теме регулирования цифровых данных.

«Это как червоточина, из которой невозможно найти выход. Как только ты пытаешься убрать что-то в одном месте, оно тут же всплывает в другом. В разных странах очень разные законы и правила. Если твой бывший задумал отомстить, смастерив дипфейк-порно с твоим участием, твоя жизнь может быть полностью разрушена. Думаю, что технологии развиваются быстрее, чем хрупкое человеческое эго способно это переварить. И побочные эффекты вы можете наблюдать везде, особенно это касается молодёжи. Эта технология накрывает нас как трёхсотметровая волна».
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№ 1
Igor D.88   23.07.2024 - 15:29
Скоро актеры вообще не нужны будут. Пригласят на запись голоса или чтобы снять параметры лица и все. Заплатили 2 000 долларов и гуляйте. ) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Твоя жизнь может быть полностью разрушена»: Скарлетт Йоханссон об ИИ и дипфейках фотографии
«Твоя жизнь может быть полностью разрушена»: Скарлетт Йоханссон об ИИ и дипфейках фотографии
«Твоя жизнь может быть полностью разрушена»: Скарлетт Йоханссон об ИИ и дипфейках фотографии
«Твоя жизнь может быть полностью разрушена»: Скарлетт Йоханссон об ИИ и дипфейках фотографии
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