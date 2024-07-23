«Твоя жизнь может быть полностью разрушена»: Скарлетт Йоханссон об ИИ и дипфейках

Скарлетт Йоханссон
выразила опасения по поводу искусственного интеллекта и технологии deepfake в новом интервью изданию The New York Times
. В прошлом году глава компании OpenAI Сэм Альтман
дважды просил у Йоханссон (которая сыграла в 2016 году виртуальную ассистентку Саманту в фильме «Она
») разрешение на использование её голоса для Sky — одной из моделей голосового ассистента ChatGPT. Йоханссон отказалась: «Я почувствовала, что не хочу быть на передовой этого процесса. Это противоречит моим глубинным ценностям».
Альтмана отказ Йоханссон не смутил. В мае он представил нового голосового помощника, написав в сети имени Илона Маска только одно слово: «она». После презентации друзья завалили актрису и её мужа, сценариста Колина Жоста
, сообщениями о том, что ChatGPT теперь разговаривает голосом Йоханссон.
Эта новость возмутила актрису и она тут же выпустила заявление, в котором обвинила Альтмана в незаконном использовании её голоса. «Я была шокирована, зла и не могла поверить в то, что мистер Альтман представит голос, который настолько похож на мой, что даже самые близкие друзья и новостные издания не смогут найти различие. Сейчас, когда как мы боремся с дипфейками и защищаем нашу уникальность, индивидуальность и работу, такие проблемы заслуживают абсолютной ясности»
, — подытожила актриса.
В ответном заявлении Альтман заверил публику, что нанял для озвучки Скай другую актрису и сделал это ещё задолго до того, как обратился с предложением к Скарлетт. Но сразу же добавил, что «из уважения к миссис Йоханссон мы приостановили использование Скай в нашей продукции»
.
Йоханссон, у которой даже нет социальных сетей («не вижу причин делиться своей жизнью с кучей незнакомцев»
, объясняет актриса), очень скептически относится к новым технологиям. Что неудивительно, ведь она стала одной из первых жертв хакеров — в 2011 году в сеть были слиты откровенные фото актрисы, снятые на телефон. С тех пор Скарлетт очень болезненно относится к теме регулирования цифровых данных.
«Это как червоточина, из которой невозможно найти выход. Как только ты пытаешься убрать что-то в одном месте, оно тут же всплывает в другом. В разных странах очень разные законы и правила. Если твой бывший задумал отомстить, смастерив дипфейк-порно с твоим участием, твоя жизнь может быть полностью разрушена. Думаю, что технологии развиваются быстрее, чем хрупкое человеческое эго способно это переварить. И побочные эффекты вы можете наблюдать везде, особенно это касается молодёжи. Эта технология накрывает нас как трёхсотметровая волна»
.
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