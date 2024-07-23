«Ложь раздражает»: Никита Михалков прокомментировал обвинения в доносе на Евгению Беркович

Никита Михалков
высказался о деле режиссёра Евгении Беркович
и драматурга Светланы Петрийчук
, которых признали
виновными в деле об оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный сокол». Ранее в эфире телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом и нежелательной организацией) заявили, что именно Михалков обратил внимание правоохранительных органов на постановку: режиссёр якобы парился в одной бане с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным и пожаловался ему на стихи Беркович, в которых критиковались действия властей. Михалков заявил, что не знаком с творчеством Беркович, а слово «донос» неправильно использовать в контексте, когда спектакль идёт на сцене уже четыре года. В выпуске передачи «Бесогон ТВ» под названием «С лёгким паром, или Кто видел Бастрыкина в бане?» Михалков опроверг обвинения телеканала.
Михалков заявил, что никогда не был в бане с Бастрыкиным, хотя «с удовольствием с ним бы попарился»
, а также отметил, что не знаком с Беркович и «не смотрел её спектакли, к своему, наверное, стыду, не читал её поэзии»
. Также Михалкова возмутило слово «донос», которое звучало в эфире телеканала: «Неправильно использовать слова, не понимая их смысла, их значения. Посмотрите слово «донос», что оно обозначает? Донос — это когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия. Какой донос, когда спектакль Беркович идет с 2020 года, стихи её читают, печатают, какой донос, на кого?»
— задался вопросом режиссёр.
«То, что она делает и делала, могли увидеть все, но нет, Михалков донёс на Беркович. Ложь раздражает, это всё выглядит тупо и бездарно абсолютно»
, — заключил он.
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