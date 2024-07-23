«Он копался в нём»: Николь Кидман заявила, что Стэнли Кубрик вдохновлялся её браком с Томом Крузом

фото: Том Круз и Николь Кидман на премьере «С широко закрытыми глазами»
На момент съёмок Кидман была замужем за партнёром по фильму Томом Крузом. Актриса рассказала, что Кубрик вдохновлялся их союзом и много времени провёл «просто разговаривая с ними». Так, например, они несколько недель репетировали сцену, когда супруги курят и разговаривают друг с другом в спальне: «Когда мы с Томом только начали работать со Стэнли, всё происходило у него дома, мы даже не приходили на съёмочную площадку в Pinewood. Прошло 6–8 недель, и мы уже задавались вопросом «Мы уже когда-нибудь начнем [съёмки]?», но мы не начинали. Нам было комфортно друг с другом, достаточно комфортно, чтобы делиться идеями», — вспоминает Кидман.
По мнению актрисы, Кубрик черпал вдохновение в её браке с Томом во время работы над конкретными сценами: «Я полагаю, он копался в нём. Были идеи, которые его заинтересовали. Он задавал много вопросов. Но у него было чёткое представление о сюжете, который он рассказывал», – поделилась Николь.
фото: Кадр из фильма «С широко закрытыми глазами»
Кидман вспоминает, что Кубрик говорил, что «треугольники — это сложно» и «когда идёт речь о треугольнике, нужно действовать осторожно». Актриса также отметила, что режиссёр работал с Крузом несколько иначе — они более тесно сотрудничали, когда разбирали его персонажа.
Актриса и её бывший возлюбленный были женаты с 1990 по 2001 год. Биологических детей у пары не было, но они усыновили девочку и мальчика. Расставание далось Николь очень тяжело. Она призналась, что из-за этого даже отказалась от роли в фильме «Комната страха», который вышел на экраны в 2002-м.
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