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«Прямо на моём отрывке он заснул»: Ксения Суркова о поступлении в Мастерскую Петра Фоменко

24 июля
2024 год

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24 июля 2024
Ксения Суркова после выпуска из мастерской Игоря Ясуловича во ВГИКе мечтала устроиться в Мастерскую Петра Фоменко. По словам актрисы, ей всегда был близок творческий метод и профессиональный подход Петра Наумовича. Однако во время прослушивания, когда Ксения уже практически дошла до финального тупа, прямо на её отрывке мастер заснул. После этого она долго пыталась убедить себя в том, что является хорошей актрисой.

«Прямо на моём отрывке он заснул»: Ксения Суркова о поступлении в Мастерскую Петра Фоменко

Ксения выбрала для монолога рассказ Михаила Арцыбашева «Счастье»: «Это была история про девушку лёгкого поведения, которая заразилась сифилисом. И вот представьте — Пётр Фоменко спит, а я всячески пытаюсь разбудить его своим монологом. Увы, к сожалению, мне это не удалось. После этого я долго не могла победить себя в мыслях о том, что я плохая актриса, раз Пётр Наумович уснул. Я даже смирилась с мыслью, что подобным образом он просто не разрешил мне стать актрисой — такое ощущение у меня было внутри. Позже я узнала, что на тот момент он уже достаточно серьезно болел, и, конечно, мой монолог был ни при чём: просто мастер плохо себя чувствовал», – призналась Ксения.
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Ксения СурковаПётр ФоменкоИгорь Ясулович
театры
"Мастерская Петра Фоменко"

фотографии >>
«Прямо на моём отрывке он заснул»: Ксения Суркова о поступлении в Мастерскую Петра Фоменко фотографии
«Прямо на моём отрывке он заснул»: Ксения Суркова о поступлении в Мастерскую Петра Фоменко фотографии
«Прямо на моём отрывке он заснул»: Ксения Суркова о поступлении в Мастерскую Петра Фоменко фотографии
«Прямо на моём отрывке он заснул»: Ксения Суркова о поступлении в Мастерскую Петра Фоменко фотографии
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