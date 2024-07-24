«Прямо на моём отрывке он заснул»: Ксения Суркова о поступлении в Мастерскую Петра Фоменко

Ксения Суркова
после выпуска из мастерской Игоря Ясуловича
во ВГИКе мечтала устроиться в Мастерскую Петра Фоменко
. По словам актрисы, ей всегда был близок творческий метод и профессиональный подход Петра Наумовича
. Однако во время прослушивания, когда Ксения уже практически дошла до финального тупа, прямо на её отрывке мастер заснул. После этого она долго пыталась убедить себя в том, что является хорошей актрисой.
Ксения выбрала для монолога рассказ Михаила Арцыбашева «Счастье»: «Это была история про девушку лёгкого поведения, которая заразилась сифилисом. И вот представьте — Пётр Фоменко спит, а я всячески пытаюсь разбудить его своим монологом. Увы, к сожалению, мне это не удалось. После этого я долго не могла победить себя в мыслях о том, что я плохая актриса, раз Пётр Наумович уснул. Я даже смирилась с мыслью, что подобным образом он просто не разрешил мне стать актрисой — такое ощущение у меня было внутри. Позже я узнала, что на тот момент он уже достаточно серьезно болел, и, конечно, мой монолог был ни при чём: просто мастер плохо себя чувствовал»
, – призналась Ксения.
обсуждение >>