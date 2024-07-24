«Небольшой бизнес»: Ксения Суркова о создании интеллектуального клуба

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Актер получил главную роль в военной драме под рабочим названием «Давление», посвященной высадке войск союзников в Нормандии

Актёры исполнили песни из популярных фильмов при поддержке «Калины Красной»

Дары королевы черной магии: 15 индонезийских хорроров для знакомства с национальным макабром

Ольга Ломоносова и Кирилл Сафонов отправятся в «Отпуск по собственному желанию»

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И бен Ладена обезвредит, и в усадьбу горящую войдет: Джессика Честейн хороша в любом жанре

Обладательница «Оскара» не боится ни грима, ни Кинга, ни комиксов