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«Небольшой бизнес»: Ксения Суркова о создании интеллектуального клуба

24 июля
2024 год

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24 июля 2024
После зимних съёмок третьего сезона сериала «Ольга» в 2018 году у Ксении Сурковой начались проблемы со здоровьем: из-за сбоя иммунной системы у неё выпала часть волос, а температура тела не поднималась выше 35 градусов. В беседе с изданием «7дней» Ксения рассказала о своём бизнесе, создание которого помогло ей полностью перезагрузиться.

«Небольшой бизнес»: Ксения Суркова о создании интеллектуального клуба

«Самое лучшее — вышибать клин-клином. Переключиться на свою жизнь, познать какие-то новые эмоции, открыть новую главу. Освободить свой разум — это самое важное. Такой новой главой в моей жизни стал интеллектуальный клуб. Это дело, которое я создала полностью сама. Небольшой бизнес, связанный с людьми, которые ищут коммуникации, новых знаний, единомышленников, интересных собеседников. Последняя наша встреча была по методу Сократа, мы определили для себя, что такое сократический метод, как его применять в жизни. Приятное общение с интересными людьми, с дегустацией греческого вина — что может лучше освободить голову от рутины?» – поделилась Ксения.
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«Небольшой бизнес»: Ксения Суркова о создании интеллектуального клуба фотографии
«Небольшой бизнес»: Ксения Суркова о создании интеллектуального клуба фотографии
«Небольшой бизнес»: Ксения Суркова о создании интеллектуального клуба фотографии
«Небольшой бизнес»: Ксения Суркова о создании интеллектуального клуба фотографии
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