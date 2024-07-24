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«Москва была абсолютно пустой, стерильной»: Евгений Стычкин поделился воспоминаниями об Олимпиаде-80

24 июля
2024 год

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24 июля 2024

В преддверии выхода сериала «Игры», посвящённого истории организации и проведения летних Олимпийских Игр в Москве в 1980 году, режиссёр Евгений Стычкин дал интервью изданию «Hello!», в котором поделился собственными воспоминаниями о том времени.

«Москва была абсолютно пустой, стерильной»: Евгений Стычкин поделился воспоминаниями об Олимпиаде-80

«Я был ещё совсем ребёнком, когда в Москве организовывали Олимпиаду. Меня на месяц увезли в дом отдыха Большого театра в Серебряном бору. Сейчас это почти центр Москвы, а тогда мне казалось, что я уехал куда-то далеко. Многих вывезли из города. И не только «неблагонадежных», вроде алкоголиков, бомжей и проституток. Не было понимания, как всё будет, безопасно ли — ничего похожего по масштабам до этого не делали. Поэтому люди уезжали. Для того чтобы передвигаться по Москве на машине, нужен был специальный пропуск, город был абсолютно пустым, стерильным. Олимпиада-80 стала одной из лучших и масштабных не только в те времена, а вообще за всё время проведения Игр. Помню, в магазинах впервые появилась нарезка: копчёный, толстыми ломтиками, сыр и салями! Соки в треугольных пакетах, как молоко. Вся Москва была увешана транспарантами с символикой, лозунгами, все ходили в майках с олимпийскими кольцами и со значками».

«Москва была абсолютно пустой, стерильной»: Евгений Стычкин поделился воспоминаниями об Олимпиаде-80

Причину возросшей популярности фильмов о советском периоде Стычкин видит в попытках разобраться с прошлым, чтобы понять настоящее. «Сегодня мы живём в непростое время, снимать про него трудно, поэтому люди обращаются к прошлому. Во-вторых, когда вы приходите к психологу, он всегда начинает копать глубже — в детство, юность, взаимоотношения с родителями — это ровно то же самое. Для того чтобы нам понять себя сегодняшних, нужно разобраться со своим прошлым. Попытки могут быть неудачными, очень личными, ведь прошлое для одного сильно отличается от прошлого для другого. Человек, родители которого были партработниками, живущий в сталинке с видом на Москву-реку, воспринимает советское прошлое иначе, чем потомок диссидентов, родители которого сидели. И совсем иначе всё воспринимает человек, чей папа в СССР работал на Севере, например. Это уже вопрос ракурса, но важно желание, важно хотеть разобраться».
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обсуждение >>
№ 2
Наталья Курилова   24.07.2024 - 16:41
Стычкин 1974 года рождения, сколько ему было в 1980 путём нехитрых подсчетов - 6 лет. Что в этом возрасте он может знать об Олимпиаде в Москве? читать далее>>
№ 1
Igor D.88   24.07.2024 - 14:32
в каждой стране мира практикуется очистка городов от неблагополучных масс, обычное дело. в китае пошли дальше. убирали не только людей, но и животных..( читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Москва была абсолютно пустой, стерильной»: Евгений Стычкин поделился воспоминаниями об Олимпиаде-80 фотографии
«Москва была абсолютно пустой, стерильной»: Евгений Стычкин поделился воспоминаниями об Олимпиаде-80 фотографии
«Москва была абсолютно пустой, стерильной»: Евгений Стычкин поделился воспоминаниями об Олимпиаде-80 фотографии
«Москва была абсолютно пустой, стерильной»: Евгений Стычкин поделился воспоминаниями об Олимпиаде-80 фотографии
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