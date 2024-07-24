«Мне казалось, что полтинник — это глубокая старость»: Евгений Стычкин о жизни после 50-ти

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Роман написан в соавторстве с одним из самых видных фантастов современности

«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге

24 июля

«Москва была абсолютно пустой, стерильной»: Евгений Стычкин поделился воспоминаниями об Олимпиаде-80

Режиссёр был ещё ребёнком, но сохранил яркие воспоминания об этом времени