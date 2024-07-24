«Мне казалось, что полтинник — это глубокая старость»: Евгений Стычкин о жизни после 50-ти

В июне актёру Евгению Стычкину
исполнилось 50 лет. Несколько лет назад Евгений переквалифицировался в режиссёра и теперь снимает сериалы о знаковых событиях
позднесоветского периода и воспитывает 6 детей, самому младшему из которых в июне исполнилось всего 2 года. В интервью изданию «Hello!
» Евгений признался, что считал 50-летие глубокой старостью, но дожив до этого юбилея, не обнаружил в нём ничего ужасающего.
«С возрастом вообще какой-то страшный обман происходит. Когда мне было 25, 30 или даже 40, казалось, что полтинник — это уже дно, глубокая старость. Но сейчас я понимаю, что это просто цифра в паспорте. Не знаю, что такое ощущать себя на 50. Скрипеть и копать грядки? Да я и в 25 грядки не копал. Я деревья сажал. У меня хобби такое: строить дома, сажать деревья и рожать детей. Кстати, очень дорогостоящие хобби. Словом, возраст и внутренние ощущения напрямую зависят от твоей любознательности, готовности меняться, внутренней энергии и здоровья. Если ты к 30 годам себя убил и не можешь заниматься спортом или сексом, то все печально. Но если ты и в 70 любишь жизнь и пьешь ее большими глотками, то не все так страшно. У меня пока еще много энергии. Я все это люблю — узнавать, разговаривать, смотреть»
.
И даже в 50 актёру (да и не только ему) есть чему учиться: «Сейчас учусь отдыхать. Откладываю телефон и весь день в него не смотрю. Читаю книжки, занимаюсь спортом. Лучше книжек никто ничего не придумал. Как говорят: если ты научишься читать — тебе никогда не будет скучно».
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