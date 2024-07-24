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«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге

24 июля
2024 год

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24 июля 2024

23 июля в продажу вышел фантастический роман «The Book of Elsewhere», которую Киану Ривз написал в соавторстве с британским писателем-фантастом Чайной Мьевиллем по мотивам серии комиксов BRZRKR, созданных Ривзом. Главный герой книги — бессмертный воин-полубог, который на протяжении тысячелетий пытается освободиться от бессмертия.

«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге
фото: Обложка романа The Book of Elsewhere

В одном из интервью, данных в рамках продвижения книги, Ривз признался, что, как и его герой, он всё время думает о смерти: «Мне 59, так что я всё время думаю о смерти. Но это хорошо. Надеюсь, что это не обессиливает, а наоборот, побуждает нас ценить нашу жизнь, отношения и наш потенциал».

Главного героя комиксов зовут просто «Би» и внешне он напоминает самого Ривза. «Прекрасный иллюстратор Рон Гарни, рисовавший комикс, спросил у меня, как должен выглядеть главный герой. И я такой: «Ну… Как я. Но не как я». Когда вышли комиксы, поклонники отметили не только физическую схожесть героя с автором, но и драматические параллели с его реальной биографией. Например, тот факт, что все дети «Би» — мертворождённые (в 1999 году возлюбленная Ривза Дженнифер Сайм родила мертворождённую дочь, а через полтора года погибла в автокатастрофе). Однако, в отличие от мирного и доброжелательного Ривза, который заработал репутацию одного из самых плюшевых и милых представителей Голливуда, «Би» полон ярости и жестокости.

«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге

«В зародыше этой идеи был просто персонаж, который мог пробивать грудные клетки кулаком и отрывать руки. Мне хотелось сделать сочный ультражестокий боевик. Я сам сыграл кучу разных персонажей, вовлеченных в подобные действия. Когда я рос, мне очень нравились эти истории. Я думаю, отсюда и суть идеи: ну, кто мог это сделать? Тогда в моем воображении только начал расцветать этот персонаж», — вспоминает Ривз в интервью «The Guardian».

К развитию сюжета Ривз подошёл как актёр: «Кто это персонаж? И почему он такой? Может, это какое-то племя, на которое напали… И может, это было 80 000 лет назад? И может, на нём лежит проклятие насилия и он ничего не может с этим поделать? И он полубог, получеловек, полупришелец… И чего он хочет? Откуда он? Что стало причиной всего этого? Как этот персонаж испытывает и проявляет любовь, и как он живёт…? Я точно не хотел делать историю о вампирах — ну знаете, «я весь такой уставший и бессмертный, так устал, так устал пить кровь». И не хотел делать его оборотнем. Хотелось чего-то другого».

«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге
фото: Чайна Мьевилль и Киану Ривз

Комикс имел огромный успех, и тогда люди, которые любят навариться на франшизах, предложили Киану поразмыслить над тем, чтобы развить эту вселенную и написать в соавторстве с кем-нибудь роман. «Когда речь зашла о том, кто бы мог это написать, я назвал имя Чайны, одного из моих любимых писателей. Реакция была примерно такая: «Чайна не согласится, он слишком крутой». Но я настоял: «Давайте попробуем!» И Чайна сказал «да». Мы начали сотрудничать, встретились в Берлине в 2021 году, я тогда снимался в продолжении «Матрицы», а он писал другой роман, над которым он работает уже лет 20. Но он пришёл на встречу, очень серьёзно настроенный, с вопросом о том, какую степень творческой свободы я готов ему предоставить. Я хотел только сохранить главного героя и его биографию, а остальное отдал в его распоряжение. И вот так мы периодически встречались, он показывал мне черновики, я читал, мы обсуждали, делали пометки, и так раз за разом — и книга готова», — рассказал Киану в эфире шоу Стивена Колберта.

«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге
фото: Чайна Мьевилль и Киану Ривз

Роман не является продолжением или приквелом к комиксу, это самостоятельная история, в которой те же персонажи представлены в других версиях, как разные аватары одного героя. Киану настаивает на том, что всю писательскую работу выполнил Мьевилль, в то время как он был, скорее, его идейным вдохновителем. Для Ривза творческий процесс, который включает в себя не только съёмки в кино, но также концерты, поэзию и прозу, является надёжным убежищем от тягот реального мира: «В конечном итоге, создание другого мира даёт ощущение успокоения. В творческом жесте есть что-то, что произрастает из боли», — добавил актёр.
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«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге фотографии
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«Я всё время думаю о смерти»: Киану Ривз рассказал о своей новой книге фотографии
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