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Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже

24 июля
2024 год

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24 июля 2024
Сальма Хайек стала одной из немногих знаменитостей, кому выпала честь принять участие в эстафете олимпийского огня в Париже. В преддверии Олимпиады, которая начнётся 26 июля во французской столице, Сальма, футбольный тренер Дидье Дешам, певец Патрик Брюэль, футболист Преснель Кимпембе и другие спортсмены прошли от пригорода Ивелин до Версальского дворца.

Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже

С Францией 57-летнюю актрису связывает муж, миллиардер и владелец конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино: «Готовлюсь к участию в эстафете олимпийского огня в Париже! Чувствую волнение и единение, которое приносят Олимпийские игры», — написала Сальма в социальных сетях.

Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже

Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже

Также в эстафете олимпийского огня примет участие американский рэпер Снуп Догг. Перед торжественной церемонией открытия Игр в пятницу он пройдёт вместе с Летицией Кастой, рэпером MC Solaar и факелоносцами в районе Сен-Дени — это последняя остановка перед тем, как факел будет доставлен к Эйфелевой башне.
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Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже фотографии
Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже фотографии
Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже фотографии
Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже фотографии
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