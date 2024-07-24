Сальма Хайек приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже

Сальма Хайек
стала одной из немногих знаменитостей, кому выпала честь принять участие в эстафете олимпийского огня в Париже. В преддверии Олимпиады, которая начнётся 26 июля во французской столице, Сальма, футбольный тренер Дидье Дешам, певец Патрик Брюэль
, футболист Преснель Кимпембе и другие спортсмены прошли от пригорода Ивелин до Версальского дворца.
С Францией 57-летнюю актрису связывает муж, миллиардер и владелец конгломерата Kering Франсуа-Анри Пино: «Готовлюсь к участию в эстафете олимпийского огня в Париже! Чувствую волнение и единение, которое приносят Олимпийские игры»
, — написала Сальма в социальных сетях.
Также в эстафете олимпийского огня примет участие американский рэпер Снуп Догг
. Перед торжественной церемонией открытия Игр в пятницу он пройдёт вместе с Летицией Кастой
, рэпером MC Solaar и факелоносцами в районе Сен-Дени — это последняя остановка перед тем, как факел будет доставлен к Эйфелевой башне.
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