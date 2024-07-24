«Все удивились, даже я»: Слава Копейкин о том, как окончил вуз с красным дипломом

Слава Копейкин
три раза поступал в театральный институт и в итоге попал на курс к Олегу Меньшикову
в ГИТИС. Учёба Славе давалась легко, а дисциплина в отношениях с самим собой – не очень. А успеха, как известно, без комбинации этих двух составляющих не бывает. Поэтому когда он окончил вуз с красным дипломом, в это никто не поверил. Даже сам Слава.
«Я всегда был раздолбаем. Педагоги считали, что я не могу вовремя собраться. Когда закончил с красным дипломом, то не только Меньшиков в это не поверил. Все удивились, даже я! Помимо сценической речи, актёрского мастерства, есть же ещё теоретические предметы: литература, история и тому подобное. Так вот, я почти никогда не ходил на пары, готовился плохо. Это неправильно, но я так делал. Ещё в школе понял, что если хоть немного знаю предмет, смогу заболтать преподавателя так, будто я эксперт в этой области.
Но я ещё и очень интересующийся человек. Пусть на какие-то предметы не ходил, но пьесы читал, зарубежным театром интересовался, смотрел спектакли, узнавал о других театральных школах. И всегда много читал: в метро, на парах, где неинтересно, на занятиях по мастерству, пока ребята свои этюды показывали»
, – рассказал Слава в интервью
журналу «Hello!»
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